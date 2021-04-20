【重磅快評】丁怡銘回任起手式為蘇貞昌添了麻煩

媒體報導，行政院前發言人丁怡銘上月悄悄回任獲聘為行政院顧問，府院黨高層日前召開公投對案會議，會後消息經媒體曝光，丁怡銘致電立法院長游錫堃辦公室，質問游幕僚有無向媒體放話；行政院發言人羅秉成上午直斥報導不實，希望媒體自律，做好查證；只是，沒多久，游錫堃就技巧打臉行政院。看來，丁怡銘回任的起手式又為蘇貞昌添了個麻煩。

為因應八月公投，蔡英文總統四月十一日在官邸召集執政黨內高層會商公投案對策，拍板確定不提公投對案。翌日總統府發言人張惇涵出面說明，指會中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，他並轉述蔡總統的說法，指民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。

這場會議出席者眾，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立院黨團總召柯建銘及黨內各派系領袖，會中不僅達成不提公投對案共識，總統府翌日也主動說明，要說消息被媒體曝光，也不是什麼「罪大惡極」之事，真有消息走漏，管道也不能斷言就是游錫堃辦公室，丁怡銘按捺不住直接向游錫堃辦公室興師問罪，動作的確引人側目。

接替丁怡銘位子的行政院發言人羅秉成明快危機處理，率指媒體報導內容不實，希望媒體自律做好查證，但自己卻疏於查證，斷然否認丁怡銘有致電游錫堃辦公室；沒想到，游錫堃沒有「配合」演出，不僅沒有否認媒體報導，反而加碼演出，藉機向行政院「喊話」表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或紛擾。

姑且不論游錫堃的動機為何，但顯然他這些話已經證明媒體的報導為真，丁怡銘確實有打這通電話，而且游錫堃還暗罵丁怡銘打電話到辦公室興師問罪不是「正常溝通管道」，不僅修理了丁怡銘，也沒給蘇貞昌好臉色看。

從林佳龍去職、王國材繼位，到丁怡銘回任，蘇系和正國會關係緊張，英系也有怨言，陳亭妃、陳明文箭指蘇貞昌用人「要注意社會觀感」、質疑「部長下台、次長升官」的用人邏輯，都打中蘇貞昌的痛腳；丁怡銘復出之始即直搗游錫堃辦公室，手法粗糙，再配合羅秉成幫倒忙，給了游錫堃從容出手反擊的機會，縱使這一擊不能推倒蘇貞昌，但至少也一吐近日來的悶氣！

台北市議員王世堅說得很對，丁怡銘打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，如果屬實就「罪加一等」；只是，蘇貞昌根本就不在乎，他要的網軍、哏圖、大內宣，就算丁怡銘真的嗆了游錫堃辦公室，那又算得了什麼？