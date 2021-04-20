快訊

突遇土城飛車擄人 新北議員開車攔截助警逮嫌

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】丁怡銘回任起手式為蘇貞昌添了麻煩

聯合報 / 主筆室
丁怡銘今年三月獲回聘政院顧問，傳出回任後曾因反萊豬等公投案致電立法院長游錫堃辦公室問罪。游上午受訪未否認傳言，反向政院喊話表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或紛擾。記者周志豪／攝影
丁怡銘今年三月獲回聘政院顧問，傳出回任後曾因反萊豬等公投案致電立法院長游錫堃辦公室問罪。游上午受訪未否認傳言，反向政院喊話表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或紛擾。記者周志豪／攝影

媒體報導，行政院前發言人丁怡銘上月悄悄回任獲聘為行政院顧問，府院黨高層日前召開公投對案會議，會後消息經媒體曝光，丁怡銘致電立法院長游錫堃辦公室，質問游幕僚有無向媒體放話；行政院發言人羅秉成上午直斥報導不實，希望媒體自律，做好查證；只是，沒多久，游錫堃就技巧打臉行政院。看來，丁怡銘回任的起手式又為蘇貞昌添了個麻煩。

為因應八月公投，蔡英文總統四月十一日在官邸召集執政黨內高層會商公投案對策，拍板確定不提公投對案。翌日總統府發言人張惇涵出面說明，指會中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，他並轉述蔡總統的說法，指民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。

這場會議出席者眾，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立院黨團總召柯建銘及黨內各派系領袖，會中不僅達成不提公投對案共識，總統府翌日也主動說明，要說消息被媒體曝光，也不是什麼「罪大惡極」之事，真有消息走漏，管道也不能斷言就是游錫堃辦公室，丁怡銘按捺不住直接向游錫堃辦公室興師問罪，動作的確引人側目。

接替丁怡銘位子的行政院發言人羅秉成明快危機處理，率指媒體報導內容不實，希望媒體自律做好查證，但自己卻疏於查證，斷然否認丁怡銘有致電游錫堃辦公室；沒想到，游錫堃沒有「配合」演出，不僅沒有否認媒體報導，反而加碼演出，藉機向行政院「喊話」表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或紛擾。

姑且不論游錫堃的動機為何，但顯然他這些話已經證明媒體的報導為真，丁怡銘確實有打這通電話，而且游錫堃還暗罵丁怡銘打電話到辦公室興師問罪不是「正常溝通管道」，不僅修理了丁怡銘，也沒給蘇貞昌好臉色看。

從林佳龍去職、王國材繼位，到丁怡銘回任，蘇系和正國會關係緊張，英系也有怨言，陳亭妃、陳明文箭指蘇貞昌用人「要注意社會觀感」、質疑「部長下台、次長升官」的用人邏輯，都打中蘇貞昌的痛腳；丁怡銘復出之始即直搗游錫堃辦公室，手法粗糙，再配合羅秉成幫倒忙，給了游錫堃從容出手反擊的機會，縱使這一擊不能推倒蘇貞昌，但至少也一吐近日來的悶氣！     

台北市議員王世堅說得很對，丁怡銘打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，如果屬實就「罪加一等」；只是，蘇貞昌根本就不在乎，他要的網軍、哏圖、大內宣，就算丁怡銘真的嗆了游錫堃辦公室，那又算得了什麼？

丁怡銘 游錫堃 行政院

延伸閱讀

丁怡銘爆向立法院長幕僚興師問罪 民眾黨：藐視國會

國民黨團退出朝野協商 立院修憲委員會仍停滯不前

丁怡銘打電話辦公室開嗆？ 游錫堃：有什麼事循正常管道

朱立倫酸蘇貞昌「手伸得又深又長」：用人作風不敢苟同

相關新聞

獨／政院今討論跟騷法！最高5年有期徒刑 可給立即保護

行政院今上午開會，討論「跟蹤騷擾防制法」草案版本，除了針對跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以...

影／丁怡銘致電立院興師問罪？蘇貞昌：幕僚溝通要平和

行政院長蘇貞昌今天下午前往彰化市視察烏溪伏流水工程，在受訪時被記者問到前發言人丁怡銘傳出曾致電給立法院長游錫堃辦公室，疑...

【今日精摘】美議員提案拒陸宣稱「台灣是中國一部分」／AZ疫苗增4不良事件

美國國會去年通過「台北法案」支持台灣國際參與，跨黨派聯邦眾議員19日提出其修訂版「台灣國際團結法案」，反對中國大陸在國際組織透過曲解語言、政策與程序，宣稱「台灣是中國的一部分」。

【重磅快評】丁怡銘回任起手式為蘇貞昌添了麻煩

媒體報導，行政院前發言人丁怡銘上月悄悄回任獲聘為行政院顧問，府院黨高層日前召開公投對案會議，會後消息經媒體曝光，丁怡銘致...

為何台灣工地有這麼多「李義祥們」？營造界點出成因

太魯閣號事故釀重大傷亡，惹禍的李義祥借牌兼任工地主任，引來法令是否不足討論。全國建築師公會建議修正營造法令，規定更多工地須設專業工地主任；但有建築師認為如此仍可能虛有其表，關鍵應是提升營造文化。結構工程技師公會全國聯合會則認為關鍵在讓結構技師等參與監造階段，盯好營造方。...

影／市面上看不到進口豬？國民黨質疑產地標示破功

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、發言人江怡臻今天在黨中央舉行記者會，質疑政府開放萊豬進口近四個月，聲稱會嚴格標示豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。