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歡迎貝里斯駐台新大使 蔡英文：盼兩國關係迎向新發展

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接受貝里斯新任駐台特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接受貝里斯新任駐台特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接受貝里斯新任駐台特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書，蔡總統致詞時表示，她要代表中華民國台灣政府和人民，對碧坎蒂來台履新，表達最誠摯的歡迎。

蔡總統指出，在過去幾個月來，貝里斯的新政府在總理布里仙紐（John Briceño）帶領下，與台灣持續深化合作關係。這次任命碧坎蒂大使來台駐節，更顯示貝里斯政府對兩國邦誼的重視。

蔡總統提到，碧坎蒂具備豐富的學經歷，也擔任過貝里斯市的市議員，非常了解人民的心聲。我駐貝里斯大使館就設在貝里斯市，碧坎蒂也參加過駐館活動。她相信未來透過碧坎蒂對民意的了解、對於兩國交流的認識，可以為雙邊關係搭建起更堅實的橋梁。

蔡總統指出，特別是碧坎蒂從事教職多年，也積極投入女性賦權等重要議題。這些經驗都有助於兩國在教育及性別平權等領域上，有更多的合作交流。她也說，今年10月，兩國建交將滿32周年，這些年來，台灣和貝里斯的互動非常密切，她也訪問過貝里斯，實地了解兩國合作的情形。當地的美麗風情及人民對台灣的支持和熱情，都讓她印象深刻。

蔡總統表示，去年兩國除了共同面對疫情挑戰，也持續深化各領域的合作，包括完成簽署「經濟合作協定」、「航空服務協定」及「刑事司法互助條約」。今天一起歡迎貝里斯新大使，也期待兩國關係共同迎向新發展、新成果。祝福碧坎蒂工作順利圓滿。

貝里斯 蔡英文

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