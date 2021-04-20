市面只看得到台灣豬 國民黨要求公布2萬噸進口豬流向

國民黨今舉行「市面盡是台灣豬？蔡政府產地標示破功！」記者會，質疑蔡政府已開放萊豬進口近4個月，聲稱會嚴格標示豬肉產地，但迄今市面上所見食品幾乎全數標示為台灣豬，難以見到進口豬標示，進口2萬噸豬肉到哪去了？農委會主委陳吉仲說有六、七成拿去加工，但也不見加工食品標示，令人懷疑民眾吃的是否百分之百真為台灣豬？國民黨呼籲政府公布進口豬的詳細流向，儘速導正標示亂象，真正給人民自由選擇吃何種豬肉的權力。

王育敏說，蔡政府開放萊豬進口已有4個月時間，蔡英文總統在去年828說會落實標示食品的來源國，讓消費者有充足的資訊可以選擇。但現在市面上只看到台灣豬，這些標示真的是正確的嗎？進口豬都到哪去了？去年底蘇貞昌強調政府會對標示嚴查嚴辦，從豬肉攤小吃攤肉品全部要標示清楚，但進口豬2萬噸到哪去了？都沒有看到。

國民黨三問蔡政府，陳吉仲說進口豬六、七成都做食品加工，依據何來？請公布資料，因為目前都沒看到加工品上有標示美國豬；再者，蘇貞昌說會嚴查嚴辦，而產地標示不實可處4至400萬元的罰款，請問現在辦了幾件？請蘇告訴大家；最後，如果現在2萬噸的進口豬肉都管不好，在市面上化整為零，無法真正標示，政府要如何管理進口豬流向？

王育敏說，政府現在都在說謊，如果真的有2萬噸的進口豬肉，在市面上全部都看不到的話，那就表示現在的標示是有問題的，這也代表政府的管理能力有問題，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、陳吉仲所說的清楚標示通通破功，說的跟做的完全是兩回事，「政府無法保障讓你吃不到有萊劑的豬肉」，最簡單的方法就是828公投把萊豬禁止於境外。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，萊豬已進口4個月，而美豬在進口的2萬噸豬肉中占有1000多公噸，卻在各大通路都看不到，到底去哪了？很多商家如早餐店只有一張A4紙告訴你使用台灣豬，到底是不是真的台灣豬，政府有稽查嗎？有些豬肉製品則是寫「台灣製」，但沒有標明是使用台灣豬。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，農委會、各縣市地方政府都有推出台灣豬標章，業者也有自己台灣豬的標示，消費者會難以辨識是否真的是台灣豬、甚至萊豬；而且食力雜誌調查，仍有三成民眾分不出農委會的台灣豬標章，有將近六成不信任這樣的標章稽查。而且稽查人力雖然增加，每天稽查約50家業者，但還是無法稽查完所有的豬肉，大家還普遍活在萊豬恐懼之中。