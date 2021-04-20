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丁怡銘爆向立法院長幕僚興師問罪 民眾黨：藐視國會

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者周志豪／攝影
立法院長游錫堃。記者周志豪／攝影

行政院前發言人丁怡銘今年3月獲回聘政院顧問，傳出回任後曾因反萊豬等公投案，致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。民眾黨發言人楊寶楨表示，丁怡銘一連串失控的行為，凸顯蘇貞昌內閣一貫的傲慢心態，蘇貞昌必須為這種藐視國會的行徑，正式向立法院道歉。

游錫堃上午受訪被問及丁怡銘致電一事指出，立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則；如果有什麼意見或事情，兩院也有正常管道，可以循正常管道溝通，才能避免無謂的臆測跟紛擾。

楊寶楨表示，丁怡銘從先前在國會指揮小編做圖打立委，到直接開嗆立法院長，公然藐視國會殿堂。國會是國家立法機關，委員均是人民一票一票所選出，代表了人民的意志，而院長更是立院大家長，這樣「侵門踏戶」的惡劣行為，朝野應該共同譴責。

楊寶楨表示，行政院與立法院同屬憲政機關，行政系統卻介入立院運作，儼然將立法院當成轄下單位，行政院應當道歉，不該放任這樣無視憲政體制運作的行徑。

立法院 行政院 丁怡銘

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