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肺炎紓困非民生議題？國民黨團要蘇揆報告預算遭綠否決

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
疫情重創觀光等產業，圖為夜市生意慘淡，座位空蕩蕩。本報資料照片
疫情重創觀光等產業，圖為夜市生意慘淡，座位空蕩蕩。本報資料照片

新冠肺炎疫情仍未告竭，行政院紓困振興特別條例將在6月期滿，行政院近日拍板延長至年底，並已發函立法院要求同意。國民黨團今在程序委員會提案要求政院1個月內對已執行預算提出報告，但遭民進黨團以人數優勢否決。

國民黨團要求周五院會增列的決議案中表示，為協助醫護防疫及產業度過難關，去年朝野協商決議，以排除公共債務法、財政紀律法舉債上限，提供4200億元特別預算，支應新冠肺炎防治與紓困振興。

國民黨團決議文中指出，該筆特別預算是向未來子孫預借的救命錢，政府應謹慎使用，但已通過的預算至3月底仍有1337.92億元未使用，政院在要求延長使用期限至年底前，行政院長蘇貞昌應先1個月內向立院提出專案報告，並備質詢。

國民黨團決議案中指出，蘇貞昌應到立院說明各部會相關預算執行進度、成效與預算未如期執行完畢的落後原因，並說明延長使用期限後，特別預算配比是否重新規劃，各機關間預算是否挪用。

國民黨團增列討論事項提案，因民進黨團提出異議，訴諸表決。雖然國民黨團獲民眾黨團與時代力量黨團奧援，支持與反對票數為9比9，最後主席、民進黨立委管碧玲以國民黨團提案在委員會就可以深度、強力監督為由，投下反對票。

管碧玲還說，看了國民黨團與民進黨團討論事項增列提案，應以民生優先，民進黨團所提勞工職業災害保險及保護法修正草案能否趕快通過，應才是人民的期待。國民黨團副書記長陳玉珍回嗆，所以新冠肺炎疫情不是民生議題？管未再回應。

國民黨 新冠肺炎 民進黨

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