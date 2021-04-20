歐盟印太地區合作戰略沒台灣 駐台代表：看見滿滿的台灣

歐盟19日提出「印太地區合作戰略」，強調與區域國家經濟合作，例如與中國大陸簽署全面投資協定。歐盟提出的報告中全文沒有提到台灣，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天表示，當他審視該份報告時「看到滿滿的台灣」，他很樂見這份報告，讓他在和台灣的合作上有更多空間。

外媒報導，決議暗示歐盟將加入以美國的抗中陣容，特別是在捍衛自由航行及資訊戰部分，高哲夫說不應如此解讀，歐盟以開放及包容等態度與區域國家合作，這和歐盟於2019年提出的中國展望策略相同，這份決議有計畫性、彈性且多面向，讓歐盟能和有共同價值的夥伴建立合作關係，因此有機會和中國大陸在氣候變遷，及其他有互相利益的領域合作。

歐盟昨天發布新聞稿表示，歐盟理事會通過關於歐盟在印太地區的合作戰略決議，闡明了歐盟期待加強在此一對歐盟利益具有重要策略意義地區的戰略重點、影響力與行動。此戰略的目標為在印太地區面臨挑戰與緊張局勢的此時，對區域穩定、安全、繁榮與永續發展做出貢獻。

決議的通過讓歐盟可以在海洋治理、衛生、研究與技術、安全與防衛、等領域加強合作，將深化在印太地區的交流，歐盟將加強在印太地區的策略投資地位，持續與日本、韓國、新加坡、越南協商貿易投資協定（trade and investment agreement），完成與澳洲、印尼和紐西蘭、的自由貿易協定（free trade Agreement）。

高哲夫今天舉行記者會說明決議內容，媒體詢問報告中未提及台灣，高哲夫說，他看決議時「每處都看到台灣」，這讓他有更多和台灣合作的機會，也是給台灣、歐盟和世界更多機會，沒有人被遺漏，歐盟是台灣的最大外國投資者，也準備好要投資更多，歐盟未來希望積極拓展和台灣的關係。

高哲夫說，台灣是理念相近國家，和歐盟共享民主、人權、法治的價值，這都是和台灣合作的好理由，台灣是歐盟第15名的貿易夥伴，也是世界排名前面的經濟體，台灣大概和比利時差多大，以國家大小和人口數來說，能有這樣成績很厲害，他希望台灣在歐盟可以有更多投資，也透露繼去年舉辦首場投資論壇後，今年將舉辦第二場。

被問到未來是否可能有代表團來台，高哲夫說，歐洲很樂意到台灣來，但現在比較難，相信等疫苗更普及施打及台灣準備好迎接更多旅客後，會有更多歐洲人願意來，現在因為疫情再加上隔離政策，讓來台灣非常困難。