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台灣阿北柯文哲新粉專上線引網友嗆辣留言 中午已悄下架

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
以「台灣阿北、柯文哲」為名的柯文哲新粉專今開張，第一砲打出「台灣街道正名」運動。儘管柯文哲今早受訪還表示，「(粉專)這是好朋友創的」，不過中午新粉專卻悄悄下架。圖／擷取自粉專
以「台灣阿北、柯文哲」為名的柯文哲新粉專今開張，第一砲打出「台灣街道正名」運動。儘管柯文哲今早受訪還表示，「(粉專)這是好朋友創的」，不過中午新粉專卻悄悄下架。圖／擷取自粉專

以「台灣阿北、柯文哲」為名的柯文哲新粉專今天開張，柯文哲在粉專開張第一砲打出「台灣街道正名」運動。並在影片中點名民進黨及立法院，「最愛講台灣意識的政黨，卻位在『北平東路』上，你不覺得怪怪的嗎？」儘管柯文哲今早受訪還表示，「(粉專)這是好朋友創的」。

不過因新粉專上線後，有網友在底下留言，「街道正名不是市府職權？」「台北市市長是誰在當？」「改路名是台北市長該做的啊」， 還有網友說「好意思自稱台灣？黨名占人便宜...」。結果新粉專上線沒幾小時，中午已悄悄下架。

柯文哲挑戰2024總統大位，被視為2024搶空戰的新粉專，訴求台味本土，第一砲打出街道正名運動，柯文哲在粉專影片中表示，「認識台灣很難嗎？從路名找真的很難。」柯文哲說，希望透過粉專讓外界重新認識柯文哲。

柯文哲也在影片中點名立法院，怎麼周邊路名全是中國城市名，嘆立法院整個被中國城市名包圍，老外(外國人)進來台北市一定霧煞煞，怎麼台灣沒有台灣自己的城市名？「台灣被淹沒在中國的城市名中」，實在很困惑。

柯也在影片嗆民進黨，「最愛講台灣意識的政黨，卻位在「北平東路」上，你不覺得怪怪的嗎？」

柯文哲在影片中歡迎網友及各界提出建言，哪一條路名最具指標性，看是南京東路？還是北平東路？不過「台灣阿北柯文哲新粉專」卻在中午悄悄下架。

柯文哲 立法院

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