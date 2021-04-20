AZ疫苗明自費接種 南投縣僅配發1200劑
中央流行疫情指揮中心明起開放自費接種新冠肺炎疫苗，南投縣先前第一線醫護人員新冠肺炎疫苗接種人數共計286人，在加入縣市鄉鎮首長施打後，竹山鎮長陳東睦率先與鎮內里長、防疫人員加入施打AZ疫苗行列。南投衛生局指出，登記明天預約接種南投醫院有51人，基督教醫院35人。
南投縣衛生局表示 ，全縣總計分配新冠肺炎疫苗只有1200劑，過去開放醫護人員及縣市鄉鎮首長及第一線防疫人員施打，只打完286劑，為降低具出國必要性的民眾於境外感染新冠肺炎的風險，並確保個人及國內防疫安全，自明天起，開放民眾自費接種，適用對象包括商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。
目前南投醫護人員施打新冠肺炎AZ疫苗，醫院210人、診所76人，為鼓勵大家趕快來打，竹山鎮長陳東睦率里長及第一線防疫人員，前往竹山秀傳醫院到院施打，希望透過帶頭作用，讓大家能一起響應，保護自身安全。
鎮長陳東睦毫不猶豫捲起袖子準備施打疫苗，還有鎮內桂林里、延祥里、延平里、中山里等多位里長以及防疫人員共10位，一起攜手捲袖抗疫，掛號完後先讓專業醫師健康評估，沒問題後再施打，施打後也非馬上離開，會留院觀察30分鐘後再做一次專業評估，確認無誤後才離院。
鎮長陳東睦表示，雖然國內防疫有成，但是國際疫情仍然相當嚴峻，疫苗的施打有絕對的必要性，有鑑於縣內及鎮內施打率低，希望身體力行，鼓勵大家一起來打，不要把這珍貴的疫苗浪費了。
南投縣衛生局指出，疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院，且不提供民眾挑選疫苗廠牌，目前縣內提供旅遊醫學門診醫院為部立南投醫院及埔里基督教醫院，因疫苗為多劑型包裝，需要配合醫院安排集中接種作業，自費接種採預約制，民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等，但免收疫苗成本費用。衛生局諮詢服務專線：049-2220904。
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