國民黨團退出朝野協商 立院修憲委員會仍停滯不前

立法院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商「修憲委員會」相關事宜，因立院國民黨團退出朝野協商， 也未出席，導致時代力量黨團提議研商修憲委員會相關宜無法進行，立院「修憲委員會」仍停滯不前。

游錫堃原訂召集立法院黨團協商「文化藝術獎助條例修正草案」等四案及研商「修憲委員會」相關事宜。

立院時力黨團總召邱顯智表示，修憲滋事體大，游錫堃上會期有說，要在這會期組成修憲委員會，如果沒有趕快討論，時程上距2022年可能會非常趕，國民黨未出席協商令人感到非常失望及遺憾。

邱顯智說，國民黨應該要學習做一個忠誠的反對黨，不該用這樣惡意杯葛的方式，阻擾議事的進行，呼籲國民黨應參與修憲委員會的黨團協商，否則修憲最後無法成功，這絕對是台灣社會無法接受的，時力黨團也會繼續提議要求游錫堃召開協商。

民眾黨立委高虹安表示，修憲委員會遲未往前進一步，之前可能是民進黨內部調整，現在朝野都有共識，國民黨卻讓協商破局，使修憲委員會停滯不前，是相對比較不好的做法，修憲委員會還要選舉召委，也才會開始談到議案排程，有些大家關注的修憲法案才能進行審查，如果現在連協商都無法進行，等於立法院動彈不得，非常不好，還是希望國民黨能就事論事，不能把對民進黨的不滿報復到全民。

游錫堃3月30日召集朝野黨團協商，研商今年度國營事業預算案。國民黨團提案主張，公股企業董事長、總經理等，初任年齡不得逾65歲，但民進黨團反對而遭保留，雙方交火，游錫堃宣布休息10分鐘。但國民黨團休息後離場，未再進場協商，協商無法繼續。

國民黨團隨後發出新聞稿，聲明即日起退出110年度國營事業預算審查協商。

退出朝野協商的國民黨團仍不出席今天上午的協商會議，而且拒收會議通知，據了解，立院一度試圖通知個別提案的國民黨立委出席協商，但國民黨團認為這是耍小動作，要求所有立委都不能簽收會議通知，也不得出席協商。