搶2024台灣阿北粉專上線 柯文哲街道正名開嗆民進黨

台北市長柯文哲挑戰2024總統大位，一個以「台灣阿北柯文哲」新粉專今開張，標榜本土台味，甚至開張第一砲打出「台灣街道正名」運動。柯文哲也在開張影片點名民進黨及立法院，「最愛講台灣意識的政黨，卻位在『北平東路』上，你不覺得怪怪的嗎？」「怎麼立法院整個被中國城市名包圍了？」

由於這個新粉專非民眾黨、北市府官方粉絲專頁，柯文哲今出席萬大線外觀塗裝票選記者會受訪時表示，「這是好朋友創的，不是府內員工，府內員工怎麼可以？」至於是否主張街道正名？柯文哲則說，「這要花時間解釋一下。」

柯文哲在「台灣阿北柯文哲」新粉專開張影片中表示，「認識台灣很難嗎？從路名找真的很難。」柯文哲說，希望透過粉專讓外界重新認識柯文哲，未來有錯誤訊息報導，粉專也會即時澄清更正。

柯文哲在影片中，走在台北街頭並問自己「我到底在哪裡？」柯文哲說，他在台北走來走去，怎麼台北市都是寧夏、西藏，北平、天津、長安等路名，台北市怎麼到處都是中國的省分及城市名？

柯文哲在影片中點名立法院，怎麼周邊路名全是中國城市名，嘆立法院整個被中國城市名包圍，老外(外國人)進來台北市一定霧煞煞，怎麼台灣沒有台灣自己的城市名？「台灣被淹沒在中國的城市名中」，實在很困惑。

柯文哲也提到，國民黨來台灣已70年，除尊重歷史，更應該好好想想台灣自己的身分，應該先從認識台灣開始。柯也在影片中點名民進黨，「最愛講台灣意識的政黨，卻位在「北平東路」上，你不覺得怪怪的嗎？」

柯文哲也說，改路名茲事體大，他之所以先拋出「街道路名正名」這個議題，希望選一條路名或一個公共設施來正名，代表台灣精神的正名運動，是最貼近市民生活的正名運動，不分黨派顏色，就是讓住在台北市的人，希望什麼是代表台北市的路名。

柯也歡迎網友及各界提出建言，哪一條路名最具指標性，看是南京東路？還是北平東路，柯說，改路名是大工程，他也不想擾民，所以會試著找影響最小的路段改路，今拋出這個想法，要聽聽網友意見。