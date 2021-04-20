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批丁怡銘回任政院網軍頭 孫大千：民進黨沒網軍睡不著
去年11月中因牛肉麵事件下台的政院前發言人丁怡銘，今年三月卻獲回聘為政院有給職顧問，引發爭議。前立委孫大千今在臉書批評，對民進黨政治人物來說，沒有網軍，晚上可能就睡不著覺了。
孫大千舉例，蔡英文總統在面對台灣缺水、缺電兩大危機，又遭逢傷亡慘重的太魯閣號事故時，她念茲在茲的竟是自己臉書觸及率；丁怡銘放幾個月避風頭假後，就回鍋繼續幫行政院長蘇貞昌操盤指揮小編部隊。
孫大千批評，最讓人憤怒的是，民進黨豢養這一支在網路上惡名昭彰，為所欲為的綠色網軍，用的還是台灣人民辛苦納稅的國家預算。
孫大千說，台灣基進黨新聞部主任張博洋曾批評，「國民黨威權時期，透過黨國裙帶關係，從經濟、教育、民生、公家機關、政府標案等特權壟斷的人，因為是裙帶關係之下，被『黨』給豢養而有利可圖的人、企業行號等，這種就稱之為黨豬」，請問張，現在的綠色網軍算不算是黨豬？
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