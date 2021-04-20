法籍台灣女婿想入民進黨未如願 南市黨部：用其他方式

法國人葉士德是台灣女婿，在台定居20多年，也曾申請加入民進黨但未能如願，他今天訪民進黨台南市黨部，分享對台展望。主委潘新傳表示，會協助向中央黨部反應，是否可以用其他方式讓葉士德參與民進黨。

葉士德的家鄉在阿爾薩斯，位在德法邊界，他說，過去祖先一直面臨因領土主權引起的戰爭，國籍在法國與德國間「變來變去」，和台灣有著相似的歷史命運，也因此對台灣有份熟悉的感情。他說，自己是台灣女婿，妻子也和他理念一樣，期待台灣能在國際現實上能被承認是國家，不要在各種國際場合被大陸打壓，能大聲的說出我是台灣人。

潘新傳表示，葉士德在台經營事業有成，每年也都會在台南舉辦音樂會等活動，愛台之心表露無遺。他說，葉士德曾在2012年申請入黨，有看過很多愛台灣的外國朋友，但主動表達入黨意願的外國人葉士德是第一位，令人感動。礙於法律規定，葉士德無法入黨，但會協助向中央黨部反應，看是否可以透過其他方式讓他參與民進黨，感受到對民進黨的歸屬感。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青說，總統蔡英文執政後，不斷強化台灣和世界各國的連結，此次疫情更讓世界看見台灣的實力，也讓各國更了解台灣堅持捍衛民主自由的重要性，繼美國AIT人員來訪黨部後，又有具台灣心的法國人來訪黨部，顯示台灣不只在外交上成果豐碩，民間交流也更加熱絡。