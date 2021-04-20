快訊

台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法籍台灣女婿想入民進黨未如願 南市黨部：用其他方式

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
法國人葉士德（中）訪民進黨台南市黨部，受到黨部主委潘新傳（左一）與執行長蔡麗青的歡迎。圖／民進黨台南市黨部提供
法國人葉士德（中）訪民進黨台南市黨部，受到黨部主委潘新傳（左一）與執行長蔡麗青的歡迎。圖／民進黨台南市黨部提供

法國人葉士德是台灣女婿，在台定居20多年，也曾申請加入民進黨但未能如願，他今天訪民進黨台南市黨部，分享對台展望。主委潘新傳表示，會協助向中央黨部反應，是否可以用其他方式讓葉士德參與民進黨。

葉士德的家鄉在阿爾薩斯，位在德法邊界，他說，過去祖先一直面臨因領土主權引起的戰爭，國籍在法國與德國間「變來變去」，和台灣有著相似的歷史命運，也因此對台灣有份熟悉的感情。他說，自己是台灣女婿，妻子也和他理念一樣，期待台灣能在國際現實上能被承認是國家，不要在各種國際場合被大陸打壓，能大聲的說出我是台灣人

潘新傳表示，葉士德在台經營事業有成，每年也都會在台南舉辦音樂會等活動，愛台之心表露無遺。他說，葉士德曾在2012年申請入黨，有看過很多愛台灣的外國朋友，但主動表達入黨意願的外國人葉士德是第一位，令人感動。礙於法律規定，葉士德無法入黨，但會協助向中央黨部反應，看是否可以透過其他方式讓他參與民進黨，感受到對民進黨的歸屬感。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青說，總統蔡英文執政後，不斷強化台灣和世界各國的連結，此次疫情更讓世界看見台灣的實力，也讓各國更了解台灣堅持捍衛民主自由的重要性，繼美國AIT人員來訪黨部後，又有具台灣心的法國人來訪黨部，顯示台灣不只在外交上成果豐碩，民間交流也更加熱絡。

民進黨 法國 台灣人

延伸閱讀

聯合報黑白集／綠營的媒體共生與寄生

丁怡銘又回任 民進黨當真沒人了？

費鴻泰指府院定調828前不進口萊豬 民進黨：為什麼說謊

捕蜂及捉蛇回歸滿3年 南市消防人員專責救災、救護

相關新聞

AZ疫苗明自費接種 南投縣僅配發1200劑

中央流行疫情指揮中心明起開放自費接種新冠肺炎疫苗，南投縣先前第一線醫護人員新冠肺炎疫苗接種人數共計286人，在加入縣市鄉...

美議員提案挺台國際參與 外交部感謝美國會友我作為

美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」，內容指出聯合國2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民...

國民黨團退出朝野協商 立院修憲委員會仍停滯不前

立法院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商「修憲委員會」相關事宜，因立院國民黨團退出朝野協商， 也未出席，導致時代力量黨團提...

搶2024台灣阿北粉專上線 柯文哲街道正名開嗆民進黨

台北市長柯文哲挑戰2024總統大位，一個以「台灣阿北柯文哲」新粉專今開張，標榜本土台味，甚至開張第一砲打出「台灣街道正名...

批丁怡銘回任政院網軍頭 孫大千：民進黨沒網軍睡不著

去年11月中因牛肉麵事件下台的政院前發言人丁怡銘，今年三月卻獲回聘為政院有給職顧問，引發爭議。前立委孫大千今在臉書批評，...

法籍台灣女婿想入民進黨未如願 南市黨部：用其他方式

法國人葉士德是台灣女婿，在台定居20多年，也曾申請加入民進黨但未能如願，他今天訪民進黨台南市黨部，分享對台展望。主委潘新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。