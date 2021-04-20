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「窮人版高鐵」任務不同 宋楚瑜：台鐵民營化非萬靈丹

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
親民黨主席宋楚瑜。本報資料照片
親民黨主席宋楚瑜。本報資料照片

台鐵再發生重大事故，再掀是否推動公司化、民營化改革討論。親民黨主席宋楚瑜今在媒體投書主張，台鐵改革不應純從財務角度評估，因台鐵還肩負國家整體交通基礎命脈，又負擔拉近城鄉差距政策目標等這些無可迴避的重責大任。

宋楚瑜表示，台鐵就是「窮人版高鐵」，是早期上班通勤及學子上下課的必要交通工具；高鐵從台北南下停靠車站數僅有11站，但台鐵東部幹線從台北出發則停靠20站、西部幹線停靠16站，偏鄉鄉親可忍受台鐵因考慮財務停止小站服務？

宋楚瑜說，台鐵服務是「具台灣特色的社會主義」，相較高鐵台北到左營票價1490元，台鐵台北到高雄票價843元，到台東車站票價783元，票價已26年未漲，若台鐵願提供更快速舒適服務，大家同意讓台鐵票價漲到與高鐵票相當水準？

宋楚瑜回憶，完成十大建設前，台鐵是台灣運輸及交通最大營運功臣，但收入在「統支統收」政策下大多都入公庫；台鐵開始出現虧損是因中山高速公路啟用，高鐵正式營運後，更使得台鐵虧損雪上加霜。

宋楚瑜說，台鐵興建環島鐵路對本身收益沒太多幫助，台鐵就當年評估，完成環島鐵路後會出現鉅額虧損；鐵路電氣化工程雖帶動台灣鐵路建設，但同樣帶來巨大債務負擔，這些投資若當時皆按照「企業角度」來評估，恐怕都難過董事會。

宋楚瑜也提到，台北市都市化發展後，不少原鐵路用地、台鐵員工宿舍都無償由中央政府出售或轉作他用，這其中就包括國民黨中央黨部用地，但變賣土地後有多少錢交給台鐵？還有至少40餘處台鐵用地因政府慷他人之慨成文化「古蹟」。

至於台鐵負債高達4千多億元，宋楚瑜指出，雖很大一部份是支付台鐵退休員工退休金，但根據台鐵110年度預算書顯示，台鐵一年退撫支出14億元，僅占台鐵全部勞務成本275億元5.1％，何來龐大退休金債務拖垮台鐵營運之說？

宋楚瑜也點名，2018年普悠瑪號事故後，台鐵稱行政院將補貼三等以下小站虧損1.36億元、服務性路線（支線、南迴）虧損10.64億元，但最後行政院只核定補貼5.74億元，經年累月下來，台鐵豈有不積累龐大債務之理？

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