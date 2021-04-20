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為美方來台槓江啟臣？朱立倫：尊重客人 沒有要做區隔
美國前聯邦參議員陶德率團訪台，國民黨主席江啟臣日前表示執政黨不讓在野黨見參訪團是小鼻子小眼睛，不過國民黨前主席朱立倫15日受訪表示「美方見政府就是代表全民，沒分朝野政黨」，被指與江啟臣路線區隔。朱立倫今受訪表示自己沒有要做任何區隔，只是在個別事情上希望尊重美方的客人。
朱立倫強調，他相信親美路線不只是國民黨的路線，也是中華民國各黨派應該要有的路線，美國是我國百年來長期的友人，不管在哪個階段，都是支持中華民國、支持台灣的，他覺得這不應該有任何區隔和區別，只是在個別的事情上，他認為要尊重美方的客人，當時間允許的時候，非常歡迎美方跟各黨派，尤其是最大在野黨國民黨來做接觸，但如果時間比較急的話，跟朝野在立法院的委員、跟總統府、行政院來接觸就是代表國人，這個態度是他的立場，也並沒有任何區隔的意思。
朱立倫說，江啟臣的意思是希望外交部而不是美方，可以多安排國外的訪賓來訪問各政黨，能夠聽聽台灣各個聲音，這都是好事。
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