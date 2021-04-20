聽新聞
test
0:00 / 0:00
不急表態 朱立倫：不能走出同溫層 國民黨也無法勝選
國民黨主席選舉白熱化，前主席朱立倫上午出席公益活動被問到何時表態，他沒有正面回答，僅表示現在最重要的目標就是爭取社會對國民黨更多的支持，以及如何能夠團結國民黨；朱立倫強調，如果只是在同溫層不能夠走出去爭取更多年輕朋友和社會大眾的支持，國民黨也無法勝選，這是大家要努力的目標。
朱立倫說，昨天他在高雄、屏東和地方人士談的，都是希望國民黨能夠爭取更多社會支持、更團結，能夠獲得更多肯定，這都是他們努力的目標。今天他在台北也呼籲所有國民黨人都能夠更團結一致，在2022選舉獲得更多席次。昨天在每一場與地方人士的會面，大家談的都是擔憂，如果國民黨不團結或是分裂，對2022選舉都會造成很大的傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言