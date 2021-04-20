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不急表態 朱立倫：不能走出同溫層 國民黨也無法勝選

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫上午接受媒體訪問。圖／取自udn TV畫面
國民黨前主席朱立倫上午接受媒體訪問。圖／取自udn TV畫面

國民黨主席選舉白熱化，前主席朱立倫上午出席公益活動被問到何時表態，他沒有正面回答，僅表示現在最重要的目標就是爭取社會對國民黨更多的支持，以及如何能夠團結國民黨；朱立倫強調，如果只是在同溫層不能夠走出去爭取更多年輕朋友和社會大眾的支持，國民黨也無法勝選，這是大家要努力的目標。

朱立倫說，昨天他在高雄、屏東和地方人士談的，都是希望國民黨能夠爭取更多社會支持、更團結，能夠獲得更多肯定，這都是他們努力的目標。今天他在台北也呼籲所有國民黨人都能夠更團結一致，在2022選舉獲得更多席次。昨天在每一場與地方人士的會面，大家談的都是擔憂，如果國民黨不團結或是分裂，對2022選舉都會造成很大的傷害。

國民黨 朱立倫

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