與陳其邁同台讓韓粉不開心？朱立倫：我相信不會

國民黨前主席朱立倫上午出席「照護人，有你真好！」公益影片播映會，由於他昨天南下做公益與高雄市長陳其邁同台引發議論，甚至讓高雄市前市長韓國瑜的粉絲不開心。朱立倫表示，「我相信不會」，昨天他捐贈的對象是高雄市的長輩，「很遺憾韓市長離開高雄市長這個位子，昨天是高雄市現任市長來代表」，希望有一天不管是高雄各地都是國民黨來執政，但現在做公益就不分黨派在各地為長者來服務。

朱立倫解釋，他到高雄主要是做公益，昨天在高雄就已經強調做公益沒有黨派之分，也沒有地域之別，做公益就是希望可以照顧這些長者、失智老人和社會需要幫助的人。昨天很開心能夠和這些長輩在一起，謝謝陳其邁全程參與，也希望未來可以在台灣各縣市做公益，不管那個地方的首長是藍是綠是白或是任何顏色，他都是一樣的態度。