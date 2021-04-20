台鐵局長至今懸缺 民眾黨團批：行政院在想什麼？

太魯閣號事故發生嚴重死傷，交通部長由王國材接任，但台鐵局長懸缺未見人選，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批「實在不懂行政院在想什麼？」，呼籲政府盡速提出台鐵組織改革方案，並負起災後重建責任。

邱臣遠以及張其祿委員今天開記者會，要求王國材研議具體強化鐵道局監管角色、限期提出台鐵改組方案並納入基層員工意見和要求交通部將前瞻計畫鐵路立體化經費優先挪用為強化鐵道安全。

邱臣遠指出，台鐵除了內部改革問題外，外部問題就是前瞻計畫的鐵道立體化計畫，當時編列了高達3千億的預算，完工後反而降低台鐵的行車速度與容量，整體的營運成本也大幅增加2至3倍，該計畫還有高達3516億元尚未發包，執行後可能也會面臨相同問題。因此民眾黨團呼籲政府，應立刻盤點所有鐵路立體化計畫，將無用且高價的預算，優先分配給更重要的鐵道安全系統

邱臣遠表示，交通部長確定由王國材次長接任，但台鐵局長一職懸缺至今未見任何人選，「實在不懂行政院到底在想什麼！」災後重建是政府應負的責任，政府須協助罹難者家屬心靈重建、第一線救災人員創傷壓力，以及整個台灣社會對於事故的反省，政府應將善款妥善運用在災後社會重建上，民眾黨團也會持續監督。

張其祿說，去年立法院預算中心研究報告就明顯指出，身為鐵路工程主管機關的鐵道局，直到現在仍無國家級的鐵道安全計畫。鐵道局的職掌就是辦理鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統工程建設及監督管理責任，鐵道局應擔起責任，加強監管能力，切勿閃躲。

張其祿表示，台鐵早在民國80年代就有台鐵組織改革的聲浪，直到普悠瑪事件的檢討報告，結論始終都是「組織改造」，但無論是內部改革或是公司化、民營化，車路分離的原則是一定要貫徹的。為了達到這個目的，首先要盤點台鐵的資產情況，針對尚未核可和發包的工程，更應盤點公安及工安效率。