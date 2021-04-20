立院遭北市建管處要求改善違規空間 游錫堃：依法處理

立法院長游錫堃為倡國會遷建，上周四主動公開「巡禮」立院違建，彰顯現行問題。但因群賢樓地下停車場遭違規使用為印刷廠，遭台北市建管處限期改善，清掉設備。游上午回應，國會到底有哪些地方是不合法律的規定，都支持依法處理。

游錫堃表示，法律之前人人平等，國會不能自外於中華民國的法律之外。

不過游錫堃也重申，台灣在2300萬人共同努力下，已經成為國際民主典範，而國會是國家最高的民主殿堂；但當台灣成國際民主典範的時候，民主象徵的國會卻拿不出去在國際上跟人家講，這也是大家要共同思考的問題。

游錫堃說，現在民間一般企業現在建築物都已經蓋得相當不錯，但非常重要，是國家主權象徵之一的國會，目前裏面的設備、空間還甚至有違建，這個希望國人大家來共同重視。

對立院違建，台北市建管處2015年解釋，這些公有建物當初興建時均根據不同法令合法興建，屬特種或軍事建築，如今因移撥、恢復一般使用，才有未取得建照問題，會輔導合法化，但立院層級高於市府，若不申請，北市府不一定能管。

而根據北市府建管處統計，台北市還列管多處未取得建照的公有建物，除立法院外，國防部、教育部與台北市政府名下也都有。

立法院表示，立院占地僅1.9公頃，為充分活化土地使用，院內有12處大小違建，空間也不符現況使用需要，還占用鄰近的鎮江街道路用地，就連位於群賢樓地下室的國會圖書館、公報處，都占用餐廳、停車場空間違規使用，有遷建必要。

游錫堃表示，目前朝野立委提案的遷建地點，包括北部華山藝文特區、中正紀念堂、南港202兵工廠、舊空軍總部、土城看守所及宜蘭等，中部台中高鐵站特定區、烏日成功嶺、台灣省議會紀念園區、中興新村及彰化高鐵車站特定區等。