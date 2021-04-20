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藍黨團提案全民公費施打新冠疫苗 遭交付協商

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
AZ疫苗擴大施打對象，明起開放自費ＡＺ疫苗接種。本報資料照片
AZ疫苗擴大施打對象，明起開放自費ＡＺ疫苗接種。本報資料照片

牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，國民黨立法院黨團提案，希望立法院決議我國應給予全民公費施打COVID-19疫苗，並由政府負擔相關行政及作業費用。國民黨提案逕付二讀，但遭民進黨反對，要求朝野協商。立法院副院長蔡其昌裁示，該案交付朝野黨團協商。

中央流行疫情指揮中心宣布，自21日起釋出1萬劑AZ疫苗，開放民眾可以預約至全台31家醫院自費接種，適用對象包括商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。

國民黨團提案指出，雖免收民眾疫苗成本，但每次施打皆需收取掛號費、診察費、注射費等約500元至600元的行政成本，然而收費勢必降低疫苗接種率，恐貽誤防疫時機。

提案指出，全民接種新冠疫苗本身具有防疫性，也具有高度公益性，為了提高全民施打新冠疫苗意願，讓全國儘早擺脫新冠肺炎疫情影響，國際已研發出幾款品質優良、效力強的新冠疫苗，OECD主要國家皆是全民免費接種新冠疫苗，建請立法院決議，我國應給予全民公費施打新冠疫苗，並由政府負擔相關行政及作業費用。

新冠疫苗 立法院 國民黨

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