政院盼紓困條例再延半年 藍委要求報告預算執行

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於6月到期，行政院本月15日發函立法院，請立法院同意條例延長至今年12月31日。綠營指出，防疫整備仍要持續，支持行政院延長政策；藍營則回應，要求該案付委後，行政院應到立法院專案報告預算執行情形。

行政院函文給立法院指出，鑑於新冠肺炎仍屬嚴峻，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備必要，且為保障配合防疫措施者權益，並提供受疫情影響致營運或生計困難之產業、民眾相關紓困及振興措施，以維持國內經濟、民生之安定，請立法院同意本條例施行至今年12月31日。

函文指出，另外紓困條例特別預算（含二次追加減預算），歲出規模為4199.5億元，為配合本條例延後持續推動各項防疫、紓困及振興等措施所需，特別預算須繼續之用。

原本紓困條例將於6月到期，外界關注國際疫情未趨緩，紓困條例是否延長施行期間。例如民進黨立委何志偉今年2月便呼籲應延長1年。行政院當時表示，後續政府會就各種情況，隨時檢討與盤點。

民進黨立院黨團書記長羅致政說，行政院有來找黨團溝通過，國際疫情仍未趨緩，希望能延長，黨團則認為，目前正是施打疫苗關鍵時刻，各項紓困整備仍要持續，衛福部也有評估過延長，支持行政院延長政策，且預算規模並沒有動，相信朝野都會有共識。

國民黨團要求行政院到立法院做專案預算執行的專案報告。國民黨團總召費鴻泰表示，民眾需要知道行政院目前紓困預算使用情形，因此黨團會在周五該案付委的同時，要求做行政院來專案報告，以及預判疫情發展和疫苗施打的狀況。