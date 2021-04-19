合法農舍變違建 老農夫妻抑鬱而終 政院今天道歉了

國民黨立委徐志榮日前在立法院質詢時揭露，苗栗一位老農取得合法建照蓋農舍，卻在完工前被河川局認定違法須拆除並開罰，要行政院長蘇貞昌還公道。行政院今天說，經檢視後確實不可歸責於老農，除撤銷處分，也將罰款匯還家屬，並表示歉意。

徐志榮在立法院兩度質詢指出，苗栗老農詹坤源明明取得合法建照蓋農舍，卻在完工前被河川局認定違法須拆除，並開罰205萬元，害老農夫妻10天內相繼抑鬱而終。蘇貞昌當時請政務委員吳澤成邀集相關單位，討論執法行政程序，以防類似爭議再發生。

行政院官員表示，詹坤源分別在2017年11月7日及12月8日，取得卓蘭鎮公所核發的農業設施容許使用同意書，以及苗栗縣政府核發的建造執照。但經濟部水利署第三河川局發現其房屋建在大安溪河川區域內，通知現場工作人員勿繼續施工，卓蘭鎮公所隨後撤銷同意書。

經濟部隔年7月以違反水利法，處罰鍰205萬元，並限其回復原狀、拆除違禁設施。詹坤源8月提起訴願、3個月後逝世，家屬雖繳清罰鍰，繼承人也提起行政訴訟救濟。當時水利署認為詹坤源雖非故意、但有過失，要負過失責任。

政院官員表示，從相關事實證據來看，水利署認定這樣的年齡、教育知識程度的人，要有能力注意到這個問題，這是強人所難，老農都已委任建築師並申請建照，政府也准照，另一單位不只撤照還開罰，一定很不甘願。

整起案件在與政府周旋3年後終獲重視，行政院本月1日確認老農非故意蓋建物，行文給家屬，同意撤銷罰單並退還罰款。

行政院函指，詹坤源信賴地方政府核發許可和建照，而且詹年近8旬，委任專業人士申請建築相關事務，依一般社會經驗法則，實難期待其有注意的能力，但第三河川局未依事證審酌詹是否故意和過失；因此依「行政罰法」認定老農行為非出於故意或過失，不予處罰。