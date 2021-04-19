接見金舵獎、旭青獎得獎人 賴清德：社會有你們真好

副總統賴清德今天接見「中華民國第19屆金舵獎暨旭青獎」得獎人，肯定各得獎人用愛心、耐心及包容心，協助青少年迷途知返，並期勉大家持續與政府共同努力，讓社會更好。

賴清德致詞時表示，過去數十年來，中華民國觀護協會在全台各地推動觀護制度，幫助政府從事犯罪防治，讓青少年得以迷途知返，不僅幫助了年輕人，也穩定了家庭、安定了社會。觀護協會從民國91年開始，設立「金舵獎」及「旭青獎」，希望用「金舵獎」表彰長期對青少年有功的觀護人，並且用「旭青獎」勉勵迷途知返的青少年，對社會貢獻良多、用心良苦。

賴清德說，今年「金舵獎」得獎人來自不同領域，包括警局、學校、法院、矯正機關及觀護協會與基金會的長期志工。不論是來自哪個領域，每位得獎人背後的精神都一樣，他們的愛心、耐心及包容心並不是一時片刻，而是持之以恆，且永不放棄，因此才感動了青少年，也獲得獎項的肯定，「感謝你們，社會有你們真好」。

賴清德也提到，「金舵獎」得獎人除了在觀護工作此一領域中獲獎，其實也積極投入其他領域的公益服務。舉例來說，得獎人之一簡文秀，除了是億光文教基金會董事長，也是台灣非常知名的聲樂家，在很多場合都可以聆聽到她的公益演出。此外，2016年台南發生大地震，造成嚴重傷亡，簡文秀及夫婿當時更捐款1千多萬元，這些都可以看出「金舵獎」得獎人對社會公益的付出。他除了感謝簡董事長過去對台南市的幫助，也要利用這個機會，感謝所有「金舵獎」得獎人在其他領域的奉獻。

談及「旭青獎」得主，賴清德說，「他們過去曾經迷失，但是在得到大家的幫忙之後，回過頭來協助需要幫助的年輕人，可以說是非常好的典範，不僅讓自己找回人生的價值，也幫助其他人不至於持續迷失。這樣一種善良的循環，有助於社會穩定，讓國家可以持續進步，是社會非常需要的正能量。」

賴清德認為，不論是對青少年的協助或對弱勢家庭的幫助，政府都應該要站在第一線，責無旁貸。行政院的首要作法就是強化社會安全網，在全國布建154個社會福利服務中心，希望能夠就地服務，並導入預防的觀念，瞭解家庭的風險因子。如果該家庭有風險、有困難，就要及早介入、及早幫忙，給予整合性服務。

賴清德強調，光靠政府的努力，還是不夠，也需要民間的協助，由此可以看出臺灣社會公益團體的價值與重要性，而觀護協會就是其中之一。他希望未來大家能夠共同努力，相信社會一定可以更好。