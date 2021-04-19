聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文致電史瓦帝尼國王賀壽 邀疫情趨緩後遊台灣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天晚間致電我國友邦史瓦帝尼王國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽。圖／總統府提供
蔡英文總統今天晚間致電我國友邦史瓦帝尼王國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽。圖／總統府提供

蔡英文總統今天晚間致電我國友邦史瓦帝尼王國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽，雙方通話時間近30分鐘。除祝賀史王恩史瓦帝三世53歲壽誕，並祝福史王身體安康。蔡總統亦表示，樂見史國在國王帶領下，在國政各項領域展現顯著成長，台灣將竭誠與史國攜手合作，共創未來國家發展，持續深化兩國邦誼，並增進兩國人民福祉。

蔡總統表示，台灣會與史國政府持續深化雙邊合作關係，共同規畫兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域之合作計畫。蔡總統並代表我國政府及人民，感謝史國長期支持台灣國際參與，屢屢在國際社會為台灣仗義執言，史國情誼讓台灣人民深受感動，也希望台史邦誼歷久彌堅。

蔡總統也歡迎國王及王母於疫情趨緩後，能有機會率團訪台，進一步深化兩國邦誼。

蔡英文

相關新聞

報導指丁怡銘致電嗆游錫堃辦公室 政院：不實指控

媒體報導，行政院致電國會院長辦公室開嗆。行政院發言人羅秉成今天表示，該報導內容為不實指控、錯誤百出，希望媒體報導前，應嚴...

影／郁慕明辭榮譽主席 李慶元：被說台獨分子相當訝異

新黨榮譽主席郁慕明今上午宣布辭去榮譽主席，並批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨理念努力，只要選票迎合獨派立場...

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

蔡英文總統、前總統馬英九今天下午出席考試院前院長許水德告別式，兩人被安排比鄰而坐，由於馬英九早到20分鐘先行坐下，蔡英文...

接見金舵獎、旭青獎得獎人 賴清德：社會有你們真好

副總統賴清德今天接見「中華民國第19屆金舵獎暨旭青獎」得獎人，肯定各得獎人用愛心、耐心及包容心，協助青少年迷途知返，並期...

蔡英文致電史瓦帝尼國王賀壽 邀疫情趨緩後遊台灣

蔡英文總統今天晚間致電我國友邦史瓦帝尼王國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽，雙方通話時間近30分鐘。...

丁怡銘又回任 民進黨當真沒人了？

丁怡銘即將回鍋行政院，民進黨真的沒人可用嗎？媒體人於臉書專頁「文翔政論」痛批民進黨「黑幫治國」，犯錯後先下台，不久後就可回鍋，且爬得更高。其實民進黨下台的人回鍋再用的例子並不罕見，有網友於該篇貼文下預測，林佳龍也會很快重還政壇。為什麼民進黨用來用去，只有少數人在搬風呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。