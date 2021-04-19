蔡英文致電史瓦帝尼國王賀壽 邀疫情趨緩後遊台灣

蔡英文總統今天晚間致電我國友邦史瓦帝尼王國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽，雙方通話時間近30分鐘。除祝賀史王恩史瓦帝三世53歲壽誕，並祝福史王身體安康。蔡總統亦表示，樂見史國在國王帶領下，在國政各項領域展現顯著成長，台灣將竭誠與史國攜手合作，共創未來國家發展，持續深化兩國邦誼，並增進兩國人民福祉。

蔡總統表示，台灣會與史國政府持續深化雙邊合作關係，共同規畫兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域之合作計畫。蔡總統並代表我國政府及人民，感謝史國長期支持台灣國際參與，屢屢在國際社會為台灣仗義執言，史國情誼讓台灣人民深受感動，也希望台史邦誼歷久彌堅。

蔡總統也歡迎國王及王母於疫情趨緩後，能有機會率團訪台，進一步深化兩國邦誼。