丁怡銘又回任 民進黨當真沒人了？

丁怡銘即將回鍋行政院，民進黨真的沒人可用嗎？媒體人於臉書專頁「文翔政論」痛批民進黨「黑幫治國」，犯錯後先下台，不久後就可回鍋，且爬得更高。其實民進黨下台的人回鍋再用的例子並不罕見，有網友於該篇貼文下預測，林佳龍也會很快重還政壇。為什麼民進黨用來用去，只有少數人在搬風呢？

下台是假動作？

丁怡銘於去年十一月稱台北牛肉麵節冠軍店家使用美牛、卻沒標示是否使用萊劑，導致店家被懷疑使用萊牛，而後業者提出檢驗證明，打臉丁怡銘，丁道歉後再被爆出買牛肉麵是打行政院統編，疑似要報公帳，輿論一片譁然，在壓力下只好請辭下台。

然而，行政院政務委員兼發言人羅秉成18日證實，丁在行政院長蘇貞昌指示下，已於3月1日重新擔任行政院月薪12萬的機要顧問，下台時間僅4個月，連同黨立委陳亭妃也忍不住質疑，難道下台只是「假動作」嗎？

回鍋爬更高

18日下午更有媒體人於臉書專頁「文翔政論」痛批，民進黨的政治是一種「黑幫學」，仰賴派系共治、頂罪文化以及企業化經營營運，丁怡銘這種犯了錯的政治人物，一旦被轟就下台一鞠躬，等到風頭過了，再默默地找回來，官位也跟著升上一階。

派系釀缺人

一般認為丁怡銘是蘇貞昌的愛將，也是綠營的大內宣能手，但民進黨真的非丁怡銘不可嗎？從民進黨過去的用人可以發現，轉來轉去都是那幾個名字，回鍋再用並不罕見，比如陳菊選輸了，去當監察院長、蘇貞昌選輸了，去當行政院長、林佳龍選輸了，去當交通部長、陳其邁選輸了，就先做行政院副院長吧。

種種跡象都顯示了民進黨似乎沒人可用，蘇貞昌如今真的非借助丁怡銘來搞大內宣不可嗎？民進黨作為一個積極擴展年輕族群勢力的黨，為何會弄到沒人可用？原因可能是能獲得當政者信任的人才不多，加上派系不同，可以用的就更少了。

像民眾在台鐵案中看到的，蘇、林兩人派系不合，所以林佳龍提出的任何局長人選，蘇貞昌都堅持不用，這樣的政黨生態也導致民進黨如今的缺人窘境，形成外行領導內行的事實。

民進黨未來仍將繼續面對這樣的批評嗎？難怪外界預言，林佳龍、蘇嘉全等人，早晚會以各種形式重回政壇要位。

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