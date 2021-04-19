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新冠肺炎紓困條例6月到期 政院函請立院再延半年

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」例將於6月到期，行政院本月15日發函給立法院，請立法院同意條例延長至今年12月31日，全案明天將於立法院程序委員會處理。

行政院函文給立法院指出，鑑於新冠肺炎仍屬嚴峻，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備必要，且為保障配合防疫措施者權益，並提供受疫情影響致營運或生計困難之產業、民眾相關紓困及振興措施，以維持國內經濟、民生之安定，請立法院同意本條例施行至今年12月31日。

來函指出，另外紓困條例特別預算（含2次追加減預算），歲出規模為4199.5億元，為配合本條例延後持續推動各項防疫、紓困及振興等措施所需，特別預算須繼續之用。

原本紓困條例將於6月到期，但國際疫情未趨緩，外界關心紓困條例是否延長施行期間。民進黨立委何志偉今年2月便呼籲應延長1年。行政院當時表示，後續政府會就各種情況，隨時檢討與盤點。

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