國衛院將擴廠 可生產百萬劑疫苗供緊急使用

新冠肺炎疫情凸顯國內疫苗自製能量不足的問題，國發會委員會議今天通過國家衛生研究院（國衛院）新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫，以帶動我國新興技術疫苗的發展，提升疫苗自製率，滿足國內防疫與公衛需求。國衛院院長梁賡義說，新廠完成後將可生產百萬劑疫苗供緊急使用。

值得一提的是，國衛院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫總經費49.52億元，其中29.52億元是公建預算，20億元則是國衛院自籌，據了解，這20億元是潤泰總裁尹衍樑所捐。不過，梁賡義說，這位企業家為善不欲人知，主要是有感於這一年來政府防疫的努力，也覺得企業界應該參與，因此將分五期提供這筆經費。

國發會副主委高仙桂指出，新冠疫情爆發後，衛福部感到國衛院現有的生物製劑廠規模不足，尤其是疫苗自製能量不足，而為因應新興傳染病，因此計畫擴建生物製劑廠成為國家級的疫苗廠，並建立國家級的傳染病檢體戰略平台。

她說，這項計畫對台灣很重要，除提高疫苗自製率和研發能量，也讓台灣有完備的防護體系，確保國家安全；另外，藉由疫苗前端關鍵性製劑的研發，搭配戰略平台的生物材料收集、後端的試量產，對台灣的疫苗產業轉型升級非常重要。

高仙桂說，國發會將依委員會決議將計畫陳報行政院核定，計畫將以3年半期程興建硬體及2年GMP驗證確效，合計5年半，預計115年底完成。

梁賡義表示，新冠肺炎疫情嚴峻，儘管台灣防疫有成，但從研發角度來看有很多要補強的，例如自製疫苗能力不足 或研發出來後是否有能力做緊急量產，提供一百萬劑給醫護（33萬X2）和防疫人員（14萬X2）使用，現況根本沒辦法。其次，不管是檢測或疫苗，臨床前的試驗需要的是P3級動物實驗室， 但目前全國只有三家，能量非常短缺。最後，傳染病的病原體或臨床檢測檢體，目前都沒有國家級的蒐集。

這項計畫將興建設置6條獨立生產線的GMP廠房，其中4條生產線為量產規模，2條生產線為小量生產臨床試驗用的新世代或新疫苗產品，並建置2單位生物安全第三等級動物實驗室(ABSL-3)，滿足疫苗、藥物等產品研發初期所需動物實驗驗證能量。