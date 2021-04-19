林佳龍卸任後動向曝光！第一步要做是「這件事」

台鐵太魯閣事故造成49死、超過200傷，交通部長林佳龍也為此請辭獲准。對於卸任後的下一步，林佳龍表示，會持續以另一個角色協助交通部推動政策，並提到自己會當終身的交通志工；對於外界關心是否會回到台中持續深耕？林佳龍並未正面回應，僅說現在要做的事先放空，放得越空，吸收能量越大，自己在人生的道路上一直在趕路，現在就是先放空一下，讓自己歸零。

林佳龍還說，自己會趁這個機會環島四處走走，且不限運具，包括台鐵、高鐵都有可能，就是深入台灣各地。

對於自己擔任過這麼多職務，哪一個印象最深刻？林佳龍直言，交通部長的挑戰最大，因為市長沒有這麼多政策，比較多的是活動，也沒有這麼大的風險，一個城市大概都是固定的，交通部則要創新、應變。

談及接手的新任交通部長王國材，林佳龍表示，「國材是國家優秀人才」，交通部是一個交通團隊，我們也相信，這兩年多我們一起擬定的政策，三位次長都是最積極參與的，且政策是大家一起形成，也是政府核定，人事的變動不會去影響政策的延續，自己也對接手的新部長、新團隊充滿信心，我們秉持這樣子的團隊精神，相信會做得更好。