吳成典：支持和平統一 但不能把支持者嚇走

新黨前主席郁慕明砲打黨中央，並且將退回榮譽主席證書，表示「毫無榮譽可言」。現任黨主席吳成典下午舉行記者會，表示對郁慕明從來沒有不敬之意，如果是他言行有失檢點，自己願意道歉。至於所謂「理念派」與「選舉派」的爭議，吳成典強調，任何政黨都有理念，也不能不顧選舉。他並重申，新黨一路走來從來沒有改變，認同自己是中國人，支持兩岸和平統一，但「不能因為喊統一，把支持者嚇走」。

對於這次內訌的導火線，台北市議員李慶元重新入黨事件，吳成典表示，去年二月就任主席後，就有人好意建議，如果李慶元回來，新黨就可在市議會成立黨團。以目前黨處境艱難，有老友願意雪中送炭，自己當然非常高興，但也知道過去李慶元和黨內其他人有些不愉快。因此他先向郁慕明報告此事，郁慕明第一次表達不贊成，第二次則說既然已經交接，「黨務就由你們處理」。自己也兩度向全委會報告，然後才開始與李慶元商談。

吳成典說，看到郁慕明給自己的信措辭之重，他覺得非常感慨與遺憾。自己對於郁主席領導新黨18年的功勞，從來沒有忘記，也沒有任何忤逆之心，真的沒察覺到郁這麼生氣。如果是因為他言行有失禮貌，自己願意道歉。他表示，新黨的主張是和平統一、認同一中、九二共識、反對台獨，支持「一國兩制台灣方案」。新黨認同兩岸都是中國人，彼此攜手合作，促成國家統一、民族復興，實現孫中山先生的理想。這些原則成立以來就沒有改變，不同的只是戰術面、執行面。

媒體詢問，有沒有出現退黨潮？黨內是否存在理念派與選舉派之爭？吳成典表示並沒有退黨問題，並且反問「光是理念不顧選舉，或是光選舉沒有理念，有這種政黨嗎？」他說，自己當年在工研院張忠謀麾下，決定由科技業轉投政治，難道不是出自於理念？但如果沒有公職，政黨怎能會有聲音？「兩岸要和平統一，但不能因為統一，把支持者嚇走。」