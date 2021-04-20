市長地震文PK誰贏？不只比手速 互動報平安不讓網友當「國家級邊緣人」

image source :組圖自各首長粉專

文／羅文芳

4月18日晚間10點花蓮壽豐發生地震，3分鐘內就有2波達到芮氏規模6.2，許多人第一時間發「地震文」報平安，各都市首長也不例外，小編們不僅比發文手速，更比社群成效，其中六都內哪位首長成為「地震文互動王」？

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盧秀燕地震文吸粉冠軍 按讚、留言、分享數第一



六都首長中除了台北市長柯文哲沒有發文外，其餘市長們都有在第一時間發出地震文與網友互動，成效中以台中市長盧秀燕居冠，文中她提及台中是3至4級左右的有感地震，請網友們「留言位在哪一區、報平安」，又在下方留言更新台中捷運巡檢狀況，吸引超過1.5萬讚、275則分享，截至隔日中午11時湧入1,237則留言報平安，位居六都首長地震文之冠，留言數也有高達1,232則，堪稱六都首長地震文「吸粉王」。

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發文「手速王」黃偉哲稱冠 國家級邊緣人秒被關心

地震文不只比成效，還比發文速度，其中台南市長黃偉哲堪稱「第一手速王」，4月18日第一震發生在晚間10點11分、第二震是10點14分，黃偉哲在15 分第二波地震完就發文關心網友，是五都市長中最快，讓「國家級邊緣人」也能感受到第一時間的關心。

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