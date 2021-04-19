影／郁慕明辭榮譽主席 李慶元：被說台獨分子相當訝異

新黨榮譽主席郁慕明今上午宣布辭去榮譽主席，並批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨理念努力，只要選票迎合獨派立場，還迎回曾與民進黨合作的李慶元回黨。被點名的北市議員李慶元今表示，他被說成台獨分子，這樣的邏輯，讓他訝異。「不是我們沒理念，而是他（郁慕明）理念，與當年創黨宣言背離。」

李慶元今天表示，他本身是台師大三研所畢業，也是國父孫中山的信徒，長期主張以三民主義統一中國，結果卻被說成淪為台獨分子，這樣的邏輯讓他相當訝異。

李慶元提到，當年他之所以入黨，是被新黨的五大宣言、八大主張感召，李今天也拿出他收藏20多年的新黨創黨宣言，逐條說明新黨創黨的五大宣言、八大主張。

李慶元說，先前正因新黨的理念出現變化，他才退出，直到黨主席吳成典去年2月接任，願意回到新黨原本的主張與訴求，他才重回新黨，甚至他質疑，新黨是民主政黨，不會允許一個政黨主席可以做18年。

甚至當年創黨元老也與民進黨黨員喝咖啡，還有大老級曾在陳水扁執政時，擔任環保署長，這樣的訴求都是為大家好，若這樣就是台獨分子，那當年的創黨元老、郝龍斌，不也是台獨分子？

對於郁慕明辭去榮譽主席，李慶元說，他尊重，但也希望前主席郁慕明了解一下當年新黨的創黨宣言與主張。李說，「不是我們變質了，而是他(郁慕明)的論述變質了」，「不是我們沒有理念，而是他的理念，與我們當年新黨創黨宣言，有部分背離。」