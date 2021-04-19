快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水汽移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

影／郁慕明辭榮譽主席 李慶元：被說台獨分子相當訝異

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
李慶元今天表示，他本身是台師大三研所畢業，也是國父孫中山的信徒，長期主張以三民主義統一中國，結果卻被說成淪為台獨分子，這樣的邏輯讓他相當訝異。記者林麗玉／攝影
李慶元今天表示，他本身是台師大三研所畢業，也是國父孫中山的信徒，長期主張以三民主義統一中國，結果卻被說成淪為台獨分子，這樣的邏輯讓他相當訝異。記者林麗玉／攝影

新黨榮譽主席郁慕明今上午宣布辭去榮譽主席，並批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨理念努力，只要選票迎合獨派立場，還迎回曾與民進黨合作的李慶元回黨。被點名的北市議員李慶元今表示，他被說成台獨分子，這樣的邏輯，讓他訝異。「不是我們沒理念，而是他（郁慕明）理念，與當年創黨宣言背離。」

李慶元今天表示，他本身是台師大三研所畢業，也是國父孫中山的信徒，長期主張以三民主義統一中國，結果卻被說成淪為台獨分子，這樣的邏輯讓他相當訝異。

李慶元提到，當年他之所以入黨，是被新黨的五大宣言、八大主張感召，李今天也拿出他收藏20多年的新黨創黨宣言，逐條說明新黨創黨的五大宣言、八大主張。

李慶元說，先前正因新黨的理念出現變化，他才退出，直到黨主席吳成典去年2月接任，願意回到新黨原本的主張與訴求，他才重回新黨，甚至他質疑，新黨是民主政黨，不會允許一個政黨主席可以做18年。

甚至當年創黨元老也與民進黨黨員喝咖啡，還有大老級曾在陳水扁執政時，擔任環保署長，這樣的訴求都是為大家好，若這樣就是台獨分子，那當年的創黨元老、郝龍斌，不也是台獨分子？

對於郁慕明辭去榮譽主席，李慶元說，他尊重，但也希望前主席郁慕明了解一下當年新黨的創黨宣言與主張。李說，「不是我們變質了，而是他(郁慕明)的論述變質了」，「不是我們沒有理念，而是他的理念，與我們當年新黨創黨宣言，有部分背離。」

新黨 李慶元 郁慕明

延伸閱讀

郁慕明辭新黨榮譽主席 吳成典：追求統一被說質變感到遺憾

影／郁慕明：新黨背棄了理念 退回新黨榮譽主席頭銜

不滿吳成典讓李慶元回新黨 郁慕明引以為恥辭榮譽主席

邱澤「大小通吃」成雙冠王 林心如「鬧出人命」想賣酒

相關新聞

行政院宣布 「鋼鐵工具人」王國材接交通部長

因台鐵太魯閣號事故請辭的交通部長林佳龍，今天是任內最後一天。行政院發言人羅秉成今天下午舉行記者會宣布，新任部長一職由現任...

影／郁慕明辭榮譽主席 李慶元：被說台獨分子相當訝異

新黨榮譽主席郁慕明今上午宣布辭去榮譽主席，並批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨理念努力，只要選票迎合獨派立場...

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

蔡英文總統、前總統馬英九今天下午出席考試院前院長許水德告別式，兩人被安排比鄰而坐，由於馬英九早到20分鐘先行坐下，蔡英文...

談交通部新任部長王國材 林佳龍誇：是我最佳拍檔

台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台，交通部今下午也為林佳龍舉辦惜別會。交通部次長、台鐵代理局長祁文中也...

立法院違建拆不拆？ 北市：違規使用部分限1個月改善

立法院為最高立法機構，卻爆涉公安違建，北市議員羅智強今在議會工務部門質詢，立法院內有涉公安違建，市府要不要拆？建管處長劉...

【小金庫見底／下】觀光發展基金別再亂花 搶國際旅客行銷不能斷得超前部署

曾被視為小金庫的觀光發展基金，從每年超過40億元收入，歷經疫情衝擊補助、紓困後，反而得借錢應急。在後疫情時代下，學者建議基金得進行下階段的「強健體魄」任務，協助業者轉型外，也要超前部署，強化國際行銷熱度，才能在世界開放國境之際，搶得國際觀光客商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。