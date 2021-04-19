郁慕明辭新黨榮譽主席 吳成典：追求統一被說質變感到遺憾

新黨榮譽主席郁慕明今率全委會委員王炳忠、林明正、蘇恆及黨代表楊世光舉行記者會，質疑廉勤會議同意北市議員李慶元回新黨，引發新黨質變，宣布辭去榮譽主席一職，並成立「21青」。黨主席吳成典下午舉行記者會回應，新黨追求統一從未改變，被郁慕明指稱質變感到遺憾。他強調，新黨目前路線絕對正確，在外界放話只會親痛仇快。

吳成典表示，他自接任黨主席來一直恪遵黨章理念價值，追求統一從未改變，也尊重郁慕明的指教，但對於他們大張旗鼓舉行記者會質疑新黨已經質變，深感遺憾。自去年新黨因為政黨法被迫改選黨主席後，他開大門走大路、秉持小市民的代言人、堅持兩岸和平統一、更遵奉郁慕明於2018年黨慶之宣示「一國兩制、台灣方案」，積極推動兩岸交流。

關於李慶元回復黨籍，成立新黨黨團等事，吳成典指出，接了主席，必須摒棄個人私見，統合過去支持新黨的黨員回歸，也必須努力整合全國統派的力量，兩岸都是同胞，和平統一也是國內統派大多數追求的目標，何來摒棄原有理念？若要質疑李慶元入黨，新黨就是為了選舉妥協，但李慶元曾私下表示不再競選，只是為了報答新黨成立黨團，不知所謂的「為選舉失理念」指控何來？成立黨團對政黨是好事，在台北市問政能更有戰鬥力，要給予時間讓市民知曉「新黨還在」。

吳成典也表示，李慶元入黨先前也對郁慕明請益過，並且經其同意、之後全委會也開會決議同意，「可惜有些委員慣性缺席」（指王炳忠、蘇恆、林明正），所以有意見，但黨部秘書處隨後雖接獲不同意見，也同樣尊重，而交由廉勤委員會決議，以上均符合民主程序。對於只因李慶元一人重新入黨，就被稱為新黨質變，該記者會之言論顯然有重大誤會，「期盼所有對於新黨的指責只到我一人為止」。

吳成典說，自從上任後，對於網路平台言論中，許多分化新黨的聲音，新黨從來不予回應，是因為如同郁慕明曾言，根本沒有所謂理念派與選舉派的區別，理念派要選舉，選上繼續宣揚理念。新黨的創黨動力來自小市民，堅持的理念就是為人民服務，而主張民族大義，反對台獨、支持和平統一，讓台灣民眾免於戰禍，則是新黨不可推卸的天職。

吳成典說，在民進黨內政不修、外事不斷的當頭，新黨雖然是小黨，但積極批判並參與與民進黨的鬥爭行列。在新黨沒有資源的情況下，勉力撐持，感謝所有之前的新黨好友回歸與新黨一起共同奮鬥。

「路遙知馬力、日久見人心」，吳成典表示，新黨是包容的政黨，但禁不起內鬥內耗，作為新黨公職最後一位立法委員，在新黨危急存亡，毫無資源的時刻接下黨主席，在外開記者會的朋友應將心思放在統合國內統派力量而努力，而非在此刻以路線之爭倒打一把，相信新黨支持者與對岸都不樂見此一情況。