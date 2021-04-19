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回顧2年部長生涯 林佳龍：危機四伏、生死一瞬

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部下午為部長林佳龍（右）舉辦感恩歡送會，代表致詞的次長王國材（左）與林佳龍擁抱致意。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍（右）舉辦感恩歡送會，代表致詞的次長王國材（左）與林佳龍擁抱致意。記者侯永全／攝影

台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台。交通部今下午3點為林佳龍舉辦惜別會。交通部次長、台鐵代理局長祁文中也在致詞時數度向林佳龍致歉，強調林佳龍因為太魯閣號事件請辭，自己也代表鐵路局致上最深、最誠摯的歉意。祁文中也說，希望未來台鐵的努力，讓大眾重拾對台鐵的信心。

林佳龍則是向同仁深深一鞠躬，強調離開交通部有不捨也有牽掛，有期許也有祝福，但更多的是感謝 ，感謝每一位堅守崗位的交通部和所屬單位的同仁，謝謝你們。

林佳龍也提到，交通部掌握了全國的鐵公路、海空運，還包括電信郵政觀光旅遊，這些都是人民生活日常，且很重要，若沒有交通一切都不通，也因為交通有很多移動，過程中就可能產生碰撞、風險，可以說是危機四伏，有時候生死一瞬間。大家做得好，社會視為當然，出個狀況，就會有排山倒海的批評。

林佳龍表示，安全是交通部負重而行的使命，也是我們同仁的專業堅持，出入平安要靠交通部同仁繼續努力，也要靠國人要幫忙交通部。

林佳龍也提到，這一次太魯閣號事故，我們交通部同仁也犧牲了，也帶走了49條人命，身為交通部長「我是責無旁貸」，一定要承擔，也很感謝社會大眾、在野黨、媒體朋友。給我一點時間，讓我可以做損害控管，把一些可能持續擴大的傷害降到最低。

林佳龍還說，其實這個事故的發生也有跡可循，「我們都在和時間賽跑，只是我跑輸了」，我們做了很多努力，想把過去積年累月的問題做系統性解決，但是天不如人意，所以必須在善後工作告一段落，承擔起應該承擔的責任。

林佳龍表示，對自己來說，人生歸零不是第一次，放空可以吸收更多能量，我們都在趕路，在人生的道路上想做更多事，如今雖然離開了 ，但仍以曾身為交通部長為榮。

林佳龍強調，沒有交通幫，只有交通團隊，交通部就是一個團隊，我會永遠與大家同在，當一個終生的交通志工。

台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台。交通部今下午為林佳龍舉辦惜別會，交通部政次王國材也出席。記者邱瓊玉／攝影
台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台。交通部今下午為林佳龍舉辦惜別會，交通部政次王國材也出席。記者邱瓊玉／攝影
台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台。交通部今下午為林佳龍舉辦惜別會，交通部政次王國材也出席。記者邱瓊玉／攝影
台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台。交通部今下午為林佳龍舉辦惜別會，交通部政次王國材也出席。記者邱瓊玉／攝影
交通部下午為部長林佳龍（左）舉辦感恩歡送會，由副部長王國材（中）陪同出席，林部長向報以掌聲的同仁鞠躬致意。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍（左）舉辦感恩歡送會，由副部長王國材（中）陪同出席，林部長向報以掌聲的同仁鞠躬致意。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍舉辦感恩歡送會，由副部長王國材（圖）代表致詞。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍舉辦感恩歡送會，由副部長王國材（圖）代表致詞。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍舉辦感恩歡送會。記者侯永全／攝影
交通部下午為部長林佳龍舉辦感恩歡送會。記者侯永全／攝影

林佳龍 台鐵

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