立法院違建拆不拆？ 北市：違規使用部分限1個月改善

立法院為最高立法機構，卻爆涉公安違建，北市議員羅智強今在議會工務部門質詢，立法院內有涉公安違建，市府要不要拆？建管處長劉美秀表示，地下停車場違規使用為印刷廠，違規屬實，已開出查處書，限期一個月清掉印刷設施，立即改善，議員也要求一個月到期，將與建管處一同會勘複查。

立法院長游錫堃日前自爆，立法院有12處違建。羅智強今天質疑，台北市長柯文哲先前曾說，「違建是國恥」，不僅影響城市景觀、也涉及公安意外。不過立法院議事文書作業一周最多需74萬紙張，但議事文書的印刷廠，竟藏身在地下停車場，裡面放了數十台印刷機外，還有相當多紙張，連立法院同仁都因害怕，放觀音像保平安。

建管處表示，立法院違建多為民國83年前的既存違建，並無新違建，也都有列管，不過議員質疑，儘管是既存文件，地下停車場存放大量紙張，恐有公安危險？劉美秀表示，地下停車場違規使用部分，已將要求一個月限期改善。

建管處表示，媒體披露立法院違建多後，北市府上周也已前往立院地下室等地稽查，確實是違規，已開出查處書。議員問北市府要不要拆？劉美秀表示，立法院的違規使用與違建部分，都有進一步調查，調閱相關圖資，違建部分都為民國83年前的既存違建，並無新違建。