快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水汽移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院違建拆不拆？ 北市：違規使用部分限1個月改善

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
建管處長劉美秀表示，立院地下停車場違規使用為印刷廠，違規屬實，已開出查處書，限期一個月清掉印刷設施，立即改善。記者林麗玉／攝影
建管處長劉美秀表示，立院地下停車場違規使用為印刷廠，違規屬實，已開出查處書，限期一個月清掉印刷設施，立即改善。記者林麗玉／攝影

立法院為最高立法機構，卻爆涉公安違建，北市議員羅智強今在議會工務部門質詢，立法院內有涉公安違建，市府要不要拆？建管處長劉美秀表示，地下停車場違規使用為印刷廠，違規屬實，已開出查處書，限期一個月清掉印刷設施，立即改善，議員也要求一個月到期，將與建管處一同會勘複查。

立法院長游錫堃日前自爆，立法院有12處違建。羅智強今天質疑，台北市長柯文哲先前曾說，「違建是國恥」，不僅影響城市景觀、也涉及公安意外。不過立法院議事文書作業一周最多需74萬紙張，但議事文書的印刷廠，竟藏身在地下停車場，裡面放了數十台印刷機外，還有相當多紙張，連立法院同仁都因害怕，放觀音像保平安。

建管處表示，立法院違建多為民國83年前的既存違建，並無新違建，也都有列管，不過議員質疑，儘管是既存文件，地下停車場存放大量紙張，恐有公安危險？劉美秀表示，地下停車場違規使用部分，已將要求一個月限期改善。

建管處表示，媒體披露立法院違建多後，北市府上周也已前往立院地下室等地稽查，確實是違規，已開出查處書。議員問北市府要不要拆？劉美秀表示，立法院的違規使用與違建部分，都有進一步調查，調閱相關圖資，違建部分都為民國83年前的既存違建，並無新違建。

議員要求違建就應該拆除，建管處表示，立院的違建都有列管，但考量處理量能，還是先處理有公安危險的部分。

立法院群賢樓因空間不足，原本是員工餐廳目前成了國會圖書館；立法院長游錫堃更親自帶大家看自家違建，可謂「前所未見」。本報資料照片
立法院群賢樓因空間不足，原本是員工餐廳目前成了國會圖書館；立法院長游錫堃更親自帶大家看自家違建，可謂「前所未見」。本報資料照片

違建 立法院 公安

延伸閱讀

綠名嘴上電視說北迴鐵日本蓋的 羅智強：NCC罰不罰？

羅智強：民進黨改國徽、改黨徽、改華航 就是不改革

拋改國徽風向？羅智強：改名是民進黨出事救生圈

談蔡英文論文有壓力？羅智強爆：某電視台已封殺我半年

相關新聞

行政院宣布 「鋼鐵工具人」王國材接交通部長

因台鐵太魯閣號事故請辭的交通部長林佳龍，今天是任內最後一天。行政院發言人羅秉成今天下午舉行記者會宣布，新任部長一職由現任...

影／郁慕明辭榮譽主席 李慶元：被說台獨分子相當訝異

新黨榮譽主席郁慕明今上午宣布辭去榮譽主席，並批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨理念努力，只要選票迎合獨派立場...

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

蔡英文總統、前總統馬英九今天下午出席考試院前院長許水德告別式，兩人被安排比鄰而坐，由於馬英九早到20分鐘先行坐下，蔡英文...

談交通部新任部長王國材 林佳龍誇：是我最佳拍檔

台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，交通部長林佳龍為此請辭下台，交通部今下午也為林佳龍舉辦惜別會。交通部次長、台鐵代理局長祁文中也...

立法院違建拆不拆？ 北市：違規使用部分限1個月改善

立法院為最高立法機構，卻爆涉公安違建，北市議員羅智強今在議會工務部門質詢，立法院內有涉公安違建，市府要不要拆？建管處長劉...

【小金庫見底／下】觀光發展基金別再亂花 搶國際旅客行銷不能斷得超前部署

曾被視為小金庫的觀光發展基金，從每年超過40億元收入，歷經疫情衝擊補助、紓困後，反而得借錢應急。在後疫情時代下，學者建議基金得進行下階段的「強健體魄」任務，協助業者轉型外，也要超前部署，強化國際行銷熱度，才能在世界開放國境之際，搶得國際觀光客商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。