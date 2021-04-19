蔡英文出席許水德告別式 親自頒贈褒揚令

曾被視為小金庫的觀光發展基金，從每年超過40億元收入，歷經疫情衝擊補助、紓困後，反而得借錢應急。在後疫情時代下，學者建議基金得進行下階段的「強健體魄」任務，協助業者轉型外，也要超前部署，強化國際行銷熱度，才能在世界開放國境之際，搶得國際觀光客商機。

2021-04-19 16:53