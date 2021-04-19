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蔡英文出席許水德告別式 親自頒贈褒揚令
總統府前資政、考試院前院長許水德下午舉行告別式，蔡英文總統出席親自頒贈褒揚令，表彰許水德對國家社會之卓越貢獻，由許水德遺孀楊素華及長子許逸弘代表接受。蔡總統隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行一鞠躬禮致祭。
包括前總統馬英九、前副總統連戰、吳敦義、考試院長黃榮村、總統府秘書長李大維、國民黨主席江啟臣等均出席今日告別式。
總統褒揚令全文為：
總統府前資政、考試院前院長許水德，沖懷醇謹，練達融通。少歲家境寒蹇，砥礪淬琢，卒業現國立臺灣師範大學教育系，復獲政治大學碩士學位，標拔卓爾，暉光日新。歷任臺灣省政府社會處處長、高雄市市長、臺北市市長、內政部部長暨駐日經濟文化代表處代表等職，開展高雄軟硬體建設，築造過港隧道工程；肇啟臺北捷運史績，厚植城市治理綜效；研擬戶警分離措施，加強簡政便民服務，窮智秉誠，迭膺重寄。尤於接掌考試院期間，訂定前瞻人事法規，增益文官培訓保障；完善考選取賢功能，優化陞遷甄審制度；活絡醫事人力進用，精實專技執業範疇；健全退撫基金控管，推動行政中立要策，嘉謨計議，洞如觀火；典試衡才，創置多方。曾獲頒十大傑出青年、全國保舉特優公務人員、行政院三等功績獎章暨一等卿雲勳章等殊譽，懋猷徽音，身後榮名。綜其生平，踐履獨特水車哲學之淵旨，默纘利國安邦牖民之幹略，居軸處中，老成宿望；遺緒遐祉，卷帙芳流。遽聞松喬殂殞，悼惜曷勝，應予明令褒揚，用示政府崇禮賢彥之至意。
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