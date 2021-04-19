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許水德今告別式！江啟臣哀痛 王金平讚「沒說過一句虛假話」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
考試院前院長許水德下午舉行告別式，國民黨主席江啟臣出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，國民黨主席江啟臣出席。記者季相儒／攝影

考試院前院長許水德下午舉行告別式，國民黨主席江啟臣幫許水德覆蓋黨旗，感謝他長年來對國民黨的貢獻。江啟臣說，大家對許水德的尊敬不是言語能表達的，他的逝世讓大家非常哀痛、難過；立法院前院長王金平稱讚許水德的水車哲學，凡事求真求實最重要，「許水德從來沒有講過一句虛假的話」，這是為人最重要的基本原則。

江啟臣表示，許水德對黨國的貢獻非常多，大家對他的尊敬不是言語能夠表達的，失去一個對黨國付出這麼多的前輩，令大家非常哀痛。江說，今天感受特別多，因為自己的主席當選證書是許水德頒贈給的，其實還蠻難過的。

國民黨前主席吳伯雄表示，許水德一向對每個人充滿感恩的心，還有正向能量，幾乎沒有敵人。

國民黨前主席吳敦義表示，許水德擔任過高雄、台北市長、內政部長、考試院院長，為中華民國公平、公開、公正的考試體系立下大功。許水德出身非常平凡的農家家庭，可以有好的學問，做出對國家這麼有貢獻的政績，大家都非常肯定他。雖然許水德已經離開，但他留下的典範，非常值得國人給他肯定，希望所有年輕的朋友都可以好好的學習。

王金平表示，許水德一生奉獻給國家社會，是所有人裡最推崇、敬佩和感謝的，許水德值得大家學習，也是大家的楷模，大家會永遠懷念許水德、感謝許水德。王金平說，他進立法院後和許水德有相當密切的往來，特別是許水德在擔任黨秘書長期間，互動更是密切 。

王金平也談到許水德的水車哲學，凡事求真求實最重要，「許水德從來沒有講過一句虛假的話」，這是為人最重要的基本原則，所以大家應該多多學習他，社會一定會比較祥和。

台中市前市長胡志強說，許水德不與人爭，在政治上不與人搶位置，也沒聽過他講過別人的壞話，也沒有人會說他壞話，尤其現在藍綠政黨競爭風氣中，許水德真的是所有政治人物之中的典範。

對於許水德曾說過「走在路上會撿到槍、法院是執政黨開的」等等引發爭議，胡志強表示，一個人一輩子從政，有時說話會被人家擷取，總是會有問題，且每個人都會講錯話，但看一個人要看他這一生，許水德仍是大家的典範。

考試院前院長許水德下午舉行告別式，前副總統連戰出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，前副總統連戰出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，國民黨前主席吳伯雄出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，國民黨前主席吳伯雄出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，立法院前院長王金平出席。記者季相儒／攝影
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考試院前院長許水德下午舉行告別式，前總統馬英九出席。記者季相儒／攝影
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考試院前院長許水德下午舉行告別式，前副總統吳敦義出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，前副總統吳敦義出席。記者季相儒／攝影
考試院前院長許水德下午舉行告別式，台中市前市長胡志強出席。記者季相儒／攝影
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許水德 王金平 國民黨

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