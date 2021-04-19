丁怡銘回鍋政院享高薪 「皇家傳承」曝心聲：顧客抱不平

行政院前發言人丁怡銘因誤指「皇家傳承」牛肉麵使用萊牛辭職，不料近期卻爆料，已回鍋行政院擔任有給職顧問，月薪約12萬元。對此皇家傳承總經理陳家斌低調表示，「不好多說什麼，應該問問普羅大眾看法」，但他也透露，不少來店顧客為他們打抱不平。

丁怡銘去年指控台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用萊牛，遭店家提出零檢出報告打臉，事後丁怡銘與行政院長蘇貞昌親赴店家道歉，並訂了百碗牛肉麵，不過卻又被發現打上行政院統編，引發爭議，丁也引咎請辭。

不過丁怡銘近期卻被發現，已回鍋行政院擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬，消息一出，除了國民黨立委們痛批是「辭假的」，負責下台根本是幌子；民進黨立委陳亭妃也說，人事任命雖是行政院權責，但也要注意到社會觀感。

對於丁怡銘回鍋行政院一事，皇家傳承總經理陳家斌僅說，「不好多說什麼，應該問問普羅大眾看法」，他也表示，自己只能秉持做生意的初衷，好好把每一碗麵做好，麵不應該扯上政治。