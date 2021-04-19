丁怡銘回歸行政院 牛肉麵店：傷害永遠都在

行政院前發言人丁怡銘去年11月謊稱新北市板橋皇家傳承牛肉麵店使用美國萊牛引發風波，後請辭下台，上個月回歸政院月領12萬。牛肉麵店家今日表示，當初丁怡銘對店家造成傷害是永久的，無法理解政府怎麼會這樣用人。

丁怡銘去年11月稱皇家傳承牛肉麵店使用含有萊克多巴胺的美國牛肉，業者第一時間聲明澄清，丁為表示歉意，除請辭發言人，還下訂100碗牛肉麵試圖替店家挽回名聲。

皇家傳承牛肉麵店總經理陳家斌指出，當初因丁的不當發言所造成傷害是永久性，後續店家也不斷努力，恢復消費者對於店家的口碑。

如今丁怡銘再次回鍋政院任職，店家表示不解，對於政府的決定感到失望且不能理解，但這並非一般民眾能問的事，也不便評論。