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丁怡銘回鍋行政院享高薪 「皇家傳承牛肉麵」說話了

40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

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丁怡銘回歸行政院 牛肉麵店：傷害永遠都在

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
丁怡銘（左）去年失言對牛肉麵店造成的傷害，店家認為一直都在。本報資料照片
丁怡銘（左）去年失言對牛肉麵店造成的傷害，店家認為一直都在。本報資料照片

行政院前發言人丁怡銘去年11月謊稱新北市板橋皇家傳承牛肉麵店使用美國萊牛引發風波，後請辭下台，上個月回歸政院月領12萬。牛肉麵店家今日表示，當初丁怡銘對店家造成傷害是永久的，無法理解政府怎麼會這樣用人。

丁怡銘去年11月稱皇家傳承牛肉麵店使用含有萊克多巴胺的美國牛肉，業者第一時間聲明澄清，丁為表示歉意，除請辭發言人，還下訂100碗牛肉麵試圖替店家挽回名聲。

皇家傳承牛肉麵店總經理陳家斌指出，當初因丁的不當發言所造成傷害是永久性，後續店家也不斷努力，恢復消費者對於店家的口碑。

如今丁怡銘再次回鍋政院任職，店家表示不解，對於政府的決定感到失望且不能理解，但這並非一般民眾能問的事，也不便評論。

丁怡銘 皇家傳承

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