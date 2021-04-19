刻意與江啟臣不同調？ 朱立倫：國民黨親美態度不改變

國民黨黨主席競爭激烈，熱門人選之一的前主席朱立倫今天上午到高雄與綠營市長陳其邁同框參與公益活動。針對美國總統拜登好友陶德來訪一事，外界認為朱立倫打臉現任主席江啟臣，攻擊意味濃。今天朱立倫沒有正面回應，他表示，美國長期支持中華民國，不管哪一黨執政，都是親美的，國民黨這個態度是不會改變。

國民黨主席7月改選，前主席朱立倫尚未正式表態。拜登好友陶德來訪，跟立委聚餐沒有邀約江啟臣，江認為執政黨安排不周。朱立倫受訪表示，政府就是代表全民，沒有分什麼朝野政黨。

朱立倫此番話被外界解讀為打臉江啟臣，今天上午，媒體聯訪時追問此事。朱指出，台美關係是我們（台灣）最重要的關係，美國長期支持中華民國，從歷史到現在都一樣，我們也非常感謝美國這麼盟邦，所以它是不分朝野的，不管國民黨不管民進黨，更何況國民黨歷史上就跟美國有非常深厚的友誼，所以建立更深的互信，大家彼此能夠合作，不管今天哪一黨執政，都是親美的，國民黨這個態度是不會改變。

昨天大甲媽祖回鑾，朱立倫與連勝文都有參與，外界好奇是否為黨主席之爭搶曝光率。朱說，他曾還願今年要參加遶境，所以今年一定要來走，明年也會繼續走，下次會邀請陳市長一起走，這是好事，不分黨派、不分地域，歡迎大家都來參加。高雄市長陳其邁在一旁附和說，媽祖是民間最大信仰。

此外，藍營基層普遍聚焦2022怎麼贏回來？朱立倫表示，每一個政黨都是希望努力做好，當然每一個政黨，還有一年多，我們一定推出最好最強的候選人，來爭取選民支持認同。

有關丁怡銘要回鍋擔任行政院機要一事，朱立倫說，人事權當然尊重行政院，但是他只是覺得要大大方方，跟大家說明一下為什麼要用這樣的人，這個不必躲躲藏藏，反正大方的做就好。