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藍委酸：台鐵局長懸缺4個月 丁怡銘辭不到4個月又回鍋

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問。國民黨立委鄭正鈐在臉書表示，台鐵局長懸缺4個月找不到人，但丁怡銘辭職不到4個月，蘇貞昌就迫不急待把他聘回行政院當顧問，而且月領12萬元。

鄭正鈐說，去年11月他在臉書就已預言，丁怡銘的辭職只不過是等待另一個位子而已。蔡政府的一貫手法，離職避風頭之後，必然另有任用。例如，監察院長陳菊的愛將吳宏謀，2018年接任交通部長時，雖因普悠瑪事故請辭，但半年後，吳宏謀就換了位置，到中華郵政當董事長。同樣地，九合一大選後請辭下台的農委會主委林聰賢、環保署長李應元，2020年又分別出任中央畜產會董事長及駐泰代表。

鄭正鈐表示，當初丁怡銘閃辭獲准，只是為了要避開到立法院的專案報告與備詢；蔡政府從不認為自己有錯，而且把所有的問題，歸咎於在野黨無限上綱的政治鬥爭。所以丁怡銘此次回鍋，對蘇貞昌而言，只是「剛好而已」。這就是蔡政府辭職下台的SOP，沒在管社會觀感，也不知道反省是什麼回事，反正「國家就是我家」、「我的人才是人才」。

鄭正鈐說，丁怡銘是蘇貞昌長期信賴的「網軍頭子」，所以行政院說，請丁怡銘回到內閣服務，是要借重他在政策研究與宣傳領域的專業。而丁怡銘在去年表面上辭職，但實際上卻一直未曾離開行政院，只是轉趨地下化。只是不知道躲在幕後發號司令的丁怡銘，這段時間是「無私奉獻」，還是有以「稿費」、「出席費」或其他各種名目給予報酬？行政院必須說清楚。

丁怡銘 行政院 鄭正鈐

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