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林佳龍辦公室告別 致意記者謝謝風雨同路
台鐵太魯閣事件後，交通部長林佳龍請辭獲准。交通部今天下午將舉辦惜別會歡送交通部長林佳龍，林佳龍辦公室今天上午發出一封短信致意交通記者。
短訊如下：
兩年三個月的日子，感謝一路上有各位交通記者的風雨同路。您們是監督施政、針砭時政、給公部門批評指教的第四權；也是緊急事件發生時，及時傳遞重要訊息的守望者。您們具備交通專業，又能精準掌握民意，工作非常吃重，卻別具意義。感謝各位對我們的提點、寬容及指教！過去的日子裡想必有許多接待不周，也感謝各位的包涵。預祝未來交通線新聞平安順利、好事連連。
林佳龍部長辦公室全體同仁 敬上
交通部今天下午在部內舉辦林佳龍惜別會，依慣例交通部主管都會參與歡送。另，今天下午行政院將舉辦記者會，據了解，可能就是公布交通部人事，是否為王國材或者其他人選，受到關注。
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