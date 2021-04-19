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朱立倫、陳其邁同框守護長輩 民眾臨別祝朱步步高升

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）與國民黨前主席朱立倫（右）合體慰勞長輩，兩人互動熱絡。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）與國民黨前主席朱立倫（右）合體慰勞長輩，兩人互動熱絡。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席選舉競爭激烈，前主席朱立倫創辦「銀光未來創新協會」投入社會公益，今天上午到高雄仁愛之家致贈長輩守護貼紙，市長陳其邁特別出席活動，兩人互動熱絡，多位藍綠議員同框留影。朱立倫說自己從事公益沒有藍綠白任何顏色。陳其邁也說，銀光守護貼它是一個全國性大型的公益活動，外界應該給朱市長肯定，不要用政治眼鏡來看。

「銀光未來創新協會」致贈高市仁愛之家600份守護貼，創辦人朱立倫南下參與捐贈儀式。高雄市長陳其邁先抵達會場，但堅持等到朱立倫抵達才接受媒體聯訪，朱立倫一下車，陳其邁上前給朱一個熱情擁抱。

上次捐贈桃園市，市長鄭文燦沒有列席，朱立倫今天首度與綠營市長陳其邁合體參與活動。朱說，公益沒有分藍綠白任何顏色，今天的目的是為了高雄地區失智長者，關心如何照顧長輩安全。朱說，他去每個縣市均會邀請地方首長，只要來參與，他會非常感謝，若行程不允許也尊重，上次在桃園有邀請鄭文燦市長，但是那一天因為在復興山區，「鄭市長沒辦法參加，我們也是表示尊重」。

陳其邁肯定朱立倫推動公益，陳表示，朱立倫對失智長輩的關心，可以說是不遺餘力，外界應該要給朱市長十足的肯定，也不要用政治的眼鏡來看，因為銀光守護貼它是一個全國性大型的公益活動，應要不分地域、也不能分政黨。

因有公務行程，陳其邁在捐贈儀式後先離開，朱立倫留在會場示範如何掃描QR Code，透過貼紙助失智長輩找到家人。會場有多位熱情長輩要求合影，送別時還有人祝賀步步高升，朱立倫笑而不答，揮手致意離去。

國民黨前主席朱立倫（左）代表銀光未來創新協會捐贈守護貼給高雄長輩，市長陳其邁（右一）應邀參與活動。記者徐白櫻／攝影
國民黨前主席朱立倫（左）代表銀光未來創新協會捐贈守護貼給高雄長輩，市長陳其邁（右一）應邀參與活動。記者徐白櫻／攝影

朱立倫 陳其邁 失智

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