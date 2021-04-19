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王國材是「陳菊幫」？綠委：不要什麼都扯幫派
大魯閣號事件引發嚴重死傷，交通部長林佳龍辭職下台，外傳行政院今天將公布交通部次長王國材接任交通部長，國民黨批王是「陳菊幫」，民進黨立委何志偉說，國民黨不要什麼東西都扯幫派，「你們是黑道嗎？這樣國家會無人才可用」。民進黨立委陳亭妃則說，如何改革台鐵，才是最重要的。
行政院長蘇貞昌本月14日批准交通部長林佳龍的辭呈，生效日為明天，據傳今天就會公布新任交通部長為王國材。
與林佳龍同屬「正國會」的陳亭妃說，尊重行政院，但還是要提醒王國材，未來如果要接任部長，如何做台鐵改革，才是最重要的，因為王國材本身是事務體系出身，魄力、決心可能要讓所有台灣人民更清楚了解。
陳亭妃說，尤其現在是因為台鐵太魯閣事件而有這樣的轉折，這個轉折大家就期待部長是要做台鐵改革的部長，有沒有辦法做台鐵改革？有沒有辦法變成沒有包袱？大家都在看，怎麼讓台鐵能夠恢復人民的信心，非常重要。
何志偉則說，王國材有交通專長，是個負責任的人才，一切以人事命令發布為準，但是台鐵改革才是民眾真正想看到的。有媒體問到國民黨批王國材是陳菊幫？何志偉則說，國民黨不要什麼東西都扯派系、幫派，「你們是黑道嗎？這樣國家將會無人才可用！」
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