傳王國材將扶正 陳明文批「部長下台，次長升官？」

外傳行政院長蘇貞昌今天下午將公布交通部次長王國材接任交通部長。立委陳明文今天在立法院交通委員會質詢時質疑政院此一決定，認為交通部長林佳龍為了負台鐵太魯閣事件的政治責任下台，政務次長王國材卻不必負政治責任，反而升官，「部長下台，政務次長升官，我想不透？」

陳明文問台上備詢的交通部政務次長陳彥伯，政務官和事務官的分際在哪裡？政務官要負起政治責任，事務官也應該負事務責任。此次太魯閣事件釀49死，行政責任尚未釐清，政治責任由林佳龍一個人扛起，他稱許林佳龍是「有所有為有擔當的部長」，應予以肯定。

陳明文話鋒一轉，過去發生這麼多重大交通事件，交通部長都下台。「部長下台是慣例，但部長下台，政務官都沒事，可以這樣嗎？」他指出，王國材歷任吳宏謀、林佳龍下的交通部政務次長，經歷普悠瑪、太魯閣事件，「好像都沒有責任」。出事了政治責任由部長負起，「政務次長、常務次長現在都坐在這裡。」

陳彥伯回應，林佳龍請辭時，他跟王國材也一起請辭以示負責。

陳明文認為，王國材至少先代理部長三個月或半年，才能真除，「他是政務官不是事務官，他也有政治責任啊。」他認為這是台灣的政治文化，但政務官應該也要負起政治責任，政院這樣的人事安排會受到外界監督和批評。