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不滿吳成典讓李慶元回新黨 郁慕明引以為恥辭榮譽主席

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新黨上午舉行「勇敢面對新黨變質──郁慕明重大宣示」記者會。記者劉宛琳／攝影
新黨上午舉行「勇敢面對新黨變質──郁慕明重大宣示」記者會。記者劉宛琳／攝影

新黨榮譽主席郁慕明上午宣布辭去榮譽主席，他批評新黨主席吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨統的理念努力，只要選票而去迎合獨派立場，還迎回曾與民進黨合作的李慶元回黨，讓他對於吳成典所發的榮譽主席「引以為恥」。但他並不會退黨，會持續堅持新黨理念、撥亂反正。

郁慕明說，他要維護新黨，不會退黨。他回顧自己在新黨從一度擁有3億元經費到剩下350萬元時，接下新黨，吳成典多年跟隨他，原希望吳成典能堅持統的立場，但新黨分成理念派、選舉派，才經過1年不到的時間，已不再為了新黨的理念，只要選票，堅持獨的立場，青年也沒了。

郁慕明說，除了李慶元的台獨路線，加上新黨議員潘懷宗已明確承認自己違法，新黨已面臨存亡之際，所以他一定要出來表達面對，「榮譽主席毫無榮譽可言，對於榮譽主席頭銜引以為恥」，他就此退回，身為新黨創黨人，他會就有生之年繼續撥亂反正、奮鬥到底。

新黨全委會委員王炳忠、蘇恆批評廉勤會黑箱作業，用盡各種方法就是要護一個與民進黨勾結、支持台獨課綱的李慶元，讓他們無法接受，因此結合新黨全委會委員林明正、新黨全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，發起「21青連線」，找回新黨黨證上所印的「中國人的政黨」。

「找回中國人的政黨-給新黨朋友們的公開信」：

敬致所有關心、支持新黨的朋友們：

我們以無比沉重的心情，決定不再鄉愿，勇敢面對新黨已經變質的事實。做出這一決定，當然萬分煎熬，但我們更不願助紂為虐、同流合汙，惟有據實以告，才能問心無愧。

誠如苦撑新黨十八年之久的郁慕明前主席所言，他萬萬沒有料到，不過短短一年的時間，一向以「中國人的政黨」自我期許的新黨，竟淪落到以「變色龍」為榮，與台獨分子為伍。今天，郁前主席不願配合做戲，退回了「榮譽主席」的頭銜，因為這樣的新黨，已經毫無榮譽可言。

試問：如果為了選舉，甚至根本只是成就少數人的私益，可以抛卻中心思想，抹滅大是大非，新黨的存在還有什麼意義？我們多年來為新黨打下的口碑，不容雙面人用來欺世盜名！

我們由衷感謝，許多朋友肯定我們的表現，從而認識新黨、支持新黨，力挺我們撥亂反正，絕不妥協。我們更明白在民進黨「台獨」及國民黨「獨台」的擠壓下，加上不利小黨的選舉制度，新黨只有堅持理念，才能生存下去，也才有存在的意義。國家統一、民族復興的路線，是新黨根本的理念，也是台灣前途唯一的出路，不能改變、不可動搖、不容模糊，一旦棄守，便是滅亡。

然而，自從去年二月郁慕明主席交班後，新黨迎來一群「長年不見人影」的投機者掌理黨權,夥同消沈多年的老政客及黨擁公職的民意代表，為了在蔡英文高票連任。仇中拒統的民粹籠罩下繼續牟利，密謀以所謂「反共」的論述，一邊在兩岸維持新黨仍是統派」的面貌，一邊迎合民進黨、國民黨洋自重、分裂兩岸的行徑，一切只為選舉考量，大開歷史倒車，打壓黨內思想進步、勇善戰的青年。更有甚者，發動不肖分子炮製黑函，散播謠言，攻對新黨勞苦功高的郁前主席，妄圖摧毁郁前主席代表的正統路線，其行可鄙，其心可誅！

尤令人不齒的是，身為「統派」的新黨，竟迎回與「台獨」首領蔡英文同台競選的叛徒李慶元，引遍布老、中、青三代的眾多黨員然，聯名請求新黨廉勤會議決。孰料黨部竟在李慶元拒做任何說明的情況下，刻意排擠深入調查此案的廉勤會徐履冰委員，逕自做出李慶元回復黨籍的決議，與台獨分子成為同志，是可忍孰不可忍！

吳成典主席領導的新黨，以所謂「迎回李慶元，就能在台北市議會成立黨團」的理由，為這種背叛新黨、加盟民進黨、支持蔡英文的投機者背書，不僅敵我不分，更是顛倒黑白。猶記當年我們力戰街頭，力促馬英九政府修正教科書，正是李慶元為獨派學生撐腰，護航民進黨的台獨課網。如今吳主席的新黨竟奉他如「救世主」放任此等投效

獨的叛徒，不但不必悔過,甚至對媒體大談「創黨精神回歸」，配合民進黨攻擊我們些真統派，難道這就是今天新黨認同的「創黨精神」？我們不敢想像，將來為了「選舉考量」，又會有多少「變色龍」、「雙面人」都成為新黨的「救世主」?

對我們而言，新黨是我們付出青春血汗的陣地，更是承載我們戰鬥回憶的所在。我們永遠認同的，正是新黨黨證上所印的六個字中國人的政黨。但是今天的新黨，背棄了理念，偏離了路線，出賣了靈魂，淪為掩護雙面人的寄居所，甚至幫助台獨分子躲在「統派」招牌下，大玩「掛羊賣狗肉」的詐術，實際就是向「台獨」屈服的投降派，已經不配作為中國人的政黨。

身處台灣當前的環境，堅持做一個中國人的政黨，當然不是易事。這場反獨促統的革命，也就如大浪淘沙一般，總會有人半途而廢。但我們絕不能視而不見、由那些投機客瞞天過海，欺騙愛護新黨的朋友，阻礙國家統一、民族復興史大勢浩浩蕩蕩,明眼人都知統一已進入倒計時，值此兩岸變局時刻，更要保存島內中國人的火種，懇請大家不要氣餒，不忘初心，支持我們成立「21青連線」，在網上經營的自媒體「野禮」，結合更多青年骨干，找回真正中國人的政黨，團結海內外中華兒女，共創21世纪統一、富強的新中國！

21 青連線發起人

王炳忠、林明正、蘇恆敬上

2021年4月19日

新黨上午舉行「勇敢面對新黨變質──郁慕明重大宣示」記者會。記者劉宛琳／攝影
新黨上午舉行「勇敢面對新黨變質──郁慕明重大宣示」記者會。記者劉宛琳／攝影

新黨 台獨 李慶元

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