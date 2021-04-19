快訊

台中中華路民宅惡火3童喪命 逃生住戶：地震後燈管冒煙

丁怡銘回鍋政院 藍轟辭假的 陳亭妃：要注意社會觀感

聯合報 / 記者李承穎鄭媁／台北即時報導
行政院前發言人丁怡銘（左）去年引發「牛肉麵風波」，行政院長蘇貞昌（中）還帶著他向業者道歉。本聯資料照片
行政院前發言人丁怡銘（左）去年引發「牛肉麵風波」，行政院長蘇貞昌（中）還帶著他向業者道歉。本聯資料照片

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元。綠營立委認為，這是行政院權責相依，在野黨應尊重行政院人事權，若做不好，行政院也會去承擔。藍營等在野黨則批評，這項任命破壞政府體制，可見丁怡銘先前根本是「辭假的」。

國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍批評，民進黨政府利用公部門的資源，拿人民納稅錢作為豢養派系的工具，不管犯多少錯誤，只要是自己人就可以視而不見；這項人事任命除了破壞政府體制，也打擊公務員士氣，更可見丁怡銘先前的辭職都是假的。

國民黨立委洪孟楷表示，從丁怡銘事件可看出，蘇內閣小圈圈用人風格，明明犯了這麼嚴重的缺失，竟不降反升、搖身一變成為政院顧問，人民能對這個政府有信心嗎？蘇貞昌用來用去，只能找這樣的人選，是否代表整個共犯結構，丁已掌握太多秘密，以致無法切割？

國民黨立委李貴敏說，先前就有聽聞丁怡銘請辭後仍在政院工作，她在3月下旬向相關單位索取資料，政院卻回應含糊，還以踢皮球方式轉至不同窗口，最後拿「個資法」為由，不提供資料，迴避立委監督，顯見整個國家體制已經失控。

民進黨立委林俊憲說，行政院顧問一職是行政院長的人事權，聘用的人要去負責，國民黨不應該多去干涉、反對，這是執政黨的權力，做好做壞，執政黨都要去負責，過去國民黨執政也是如此派任，並非所謂破壞文官體制。

林俊憲說，丁怡銘有歷練過發言人職務，相信有蘇院長欣賞他能力的地方，畢竟權責相依，外界要尊重人事權，讓丁怡銘有時間去展現能力，做不好再說，不要還沒做就反對。

但民進黨立委陳亭妃說，人事任命雖是行政院權責，但也要注意到社會觀感。

民眾黨立委張其祿說，行政院偷偷將丁怡銘聘回去，滿不可取，因為除了牛肉麵事件外，民眾黨去年11月17日曾赴監察院檢舉丁怡銘等人，利用行政資源製作哏圖攻擊在野黨立委違反行政中立，這些違法失職、濫用政府權力等狀況都沒明確交代，又偷偷復職，會讓輿論覺得是「辭假的」，實在非常不宜。

行政院 丁怡銘 國民黨

延伸閱讀

葉毓蘭提議保存第八節車廂 綠委批：搞不清楚狀況

蘇揆為何不批林佳龍辭呈？陳亭妃：不捨好的人才

藍營要求蘇貞昌下台 綠委：別再消費不幸事件

台南漁會理事長選舉將登場 陳亭妃指農業局離譜行徑

相關新聞

牛肉麵事件閃辭…丁怡銘回鍋政院 月領12萬

去年十一月因「牛肉麵事件」下台的行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問，比照十三職等簡任官，月薪約十二...

丁怡銘回鍋政院 藍轟辭假的 陳亭妃：要注意社會觀感

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元。綠營立委認為，這是行政院權責相依，在野...

藍反萊豬啟動 綠：不隨起舞

國民黨昨舉行「八二八反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，國民黨主席江啟臣表示，這是民進黨修正公投法後的首次公投，目的就是為了...

重遊芳苑濕地 馬英九憶撤國光：執政者要勇於承擔

環保團體十年前反對彰化縣大城鄉設置國光石化，當時總統馬英九實地走訪緊鄰的芳苑濕地、聽取環團和居民意見後果斷叫停。馬英九昨...

冷眼集／蘇揆強留愛將 責任政治一場笑話一場秀

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波下台，時隔不到四個月又悄然回鍋。綠營幾乎沒人出聲質疑，還稱是蘇貞昌「愛才」、要丁「戴...

選總統來拜媽祖 鄭文燦反問：有這麼簡單？

立法前院長蘇嘉全與桃園市長鄭文燦今天不約而同一起到鎮瀾宮參加大甲媽安座典禮，鄭文燦被問到選總統都要來拜大甲媽，鄭是否想更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。