選總統來拜媽祖 鄭文燦反問：有這麼簡單？

立法前院長蘇嘉全與桃園市長鄭文燦今天不約而同一起到鎮瀾宮參加大甲媽安座典禮，鄭文燦被問到選總統都要來拜大甲媽，鄭是否想更上一層樓？鄭文燦直截了當說「那也把總統想得太簡單了！」蘇嘉全被問及綠營高層把他列為選市長可能人選，他表示機會應該讓給年輕人，他絕對協助輔選。

鄭文燦表示，他本來在大甲媽遶境起駕時就計劃來參加起駕典禮，但臨時有事，改今天前來。鄭文燦被問及是否更上一層樓來拜大甲媽？他說，這也把選總統看得太簡單了。他表示，桃園宮廟每年約有500團 大甲媽遶境盛會，他以前也常來。

蘇嘉全往年也習慣參加起駕典禮，並扶轎送大甲媽出門，今年有事改成迎接大甲媽回鑾，今晚與鄭文燦其實是不期而遇。傳聞，綠營高層要求台中市長名調列入蘇嘉全成為選項之一，蘇嘉全說，他已擔任過縣市長，也曾選過市長，機會應該讓給年輕人，目前檯面上被點名的政治人物都很優秀，他願意全力協助。

蘇嘉全目前戶籍仍在台中市豐原區，他說，當台中人已11年，一直很關心台中。