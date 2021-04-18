快訊

3分鐘連2震！ 北捷緊急巡軌 民眾：國家警報超前部署

花蓮深夜連兩震都在壽豐！ 規模6.2最大震度6弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿新黨主席吳成典 郁慕明不排除辭榮譽主席揚言退黨

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新黨榮譽主席郁慕明（圖）不滿現任主席吳成典去年接任主席後，偏離新黨路線和初衷，認為當前應該勇敢面對新黨變質，明天上午將公開作出重大宣示。圖／聯合報系資料照片
新黨榮譽主席郁慕明（圖）不滿現任主席吳成典去年接任主席後，偏離新黨路線和初衷，認為當前應該勇敢面對新黨變質，明天上午將公開作出重大宣示。圖／聯合報系資料照片

新黨榮譽主席郁慕明不滿現任主席吳成典去年接任主席後，偏離新黨路線和初衷，認為當前應該勇敢面對新黨變質，明天上午將公開作出重大宣示。據了解，郁慕明將有一些動作，可能是辭去榮譽主席，也不排除可能退出新黨。

郁慕明晚間透過新黨全委會委員王炳忠發出採訪通知，明天上午10時將在台大校友會館舉行記者會，包含新黨全委會委員林明正、蘇恆、新黨全代會黨代表楊世光皆會出席。

採訪通知指出，他們經過長考，針對當前新黨路線已經變質，決定勇敢面對，召開記者會做出重大宣示。

王炳忠表示，針對近一年來新黨在新任主席吳成典領導下，為了所謂選舉考量，乃至只是少數投機政客的私利，竟向當前反中、拒統的民粹妥協，迎回與民進黨勾結的台獨分子，抹黑對新黨勞苦功高的前主席郁慕明，打壓黨內堅持理念的進步青年，令人不敢置信，更懷疑背後究竟是何種勢力指使。

王炳忠說，為了撥亂反正，導正新黨變質的路線，將結合新黨全委會委員林明正、蘇恆，新黨全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，團結所有志同道合的朋友，發起「21青連線」，找回新黨黨證上所印的「中國人的政黨」，為撥亂反正奮鬥到底。

新黨 郁慕明 王炳忠

相關新聞

不滿新黨主席吳成典 郁慕明不排除辭榮譽主席揚言退黨

新黨榮譽主席郁慕明不滿現任主席吳成典去年接任主席後，偏離新黨路線和初衷，認為當前應該勇敢面對新黨變質，明天上午將公開作出...

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

台北市長柯文哲12日接受AZ疫苗接種，隔天上班表示自己「還可以上班」，但柯今出席第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮時提到，...

與環團「大和解」 馬英九重返濕地：執政者應勇於承擔責任

前總統馬英九今天重返彰化濕地，十年前因環保團體及在地居民反對設國光石化，馬英九停了國光石化，馬英九說，現在他看到濕地被保...

丁怡銘回鍋行政院月薪12萬 柯文哲：我佛慈悲

前行政院發言人丁怡銘去年11月因台北冠軍牛肉麵事件下台，今日被爆出3月悄悄重回行政院，擔任有給職顧問，月薪約12萬元，台...

外送平台自治條例慢半拍？ 外送員最在意的其實是砍薪這件事

外送行業快速興起，外送員搶單拚快，意外頻傳，六都紛紛催生外送平台業者管理自治條例，外送員本月底卻還要組全國外送產業工會爭取益，難道這些自治條例都是政府自嗨，沒對準需求？全國外送產業工會籌備會表示，自治條例確實是外送員需要的，但對面業者任意砍薪，這部分更需要政府的關切。

獨／朱立倫與陳其邁同台做公益 不涉黨內紛爭續固2022

國民黨主席選戰白熱化，被點名競選者之一的前主席朱立倫近年做公益行遍全台，明天將南下與高雄市政府社會局合作，預計將與市長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。