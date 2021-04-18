不滿新黨主席吳成典 郁慕明不排除辭榮譽主席揚言退黨

新黨榮譽主席郁慕明不滿現任主席吳成典去年接任主席後，偏離新黨路線和初衷，認為當前應該勇敢面對新黨變質，明天上午將公開作出重大宣示。據了解，郁慕明將有一些動作，可能是辭去榮譽主席，也不排除可能退出新黨。

郁慕明晚間透過新黨全委會委員王炳忠發出採訪通知，明天上午10時將在台大校友會館舉行記者會，包含新黨全委會委員林明正、蘇恆、新黨全代會黨代表楊世光皆會出席。

採訪通知指出，他們經過長考，針對當前新黨路線已經變質，決定勇敢面對，召開記者會做出重大宣示。

王炳忠表示，針對近一年來新黨在新任主席吳成典領導下，為了所謂選舉考量，乃至只是少數投機政客的私利，竟向當前反中、拒統的民粹妥協，迎回與民進黨勾結的台獨分子，抹黑對新黨勞苦功高的前主席郁慕明，打壓黨內堅持理念的進步青年，令人不敢置信，更懷疑背後究竟是何種勢力指使。

王炳忠說，為了撥亂反正，導正新黨變質的路線，將結合新黨全委會委員林明正、蘇恆，新黨全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，團結所有志同道合的朋友，發起「21青連線」，找回新黨黨證上所印的「中國人的政黨」，為撥亂反正奮鬥到底。