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丁怡銘回鍋行政院月薪12萬 柯文哲：我佛慈悲

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
前行政院發言人丁怡銘悄悄重回行政院擔任顧問，月薪約12萬，台北市長柯文哲表示，「我佛慈悲」。聯合報系資料照
前行政院發言人丁怡銘悄悄重回行政院擔任顧問，月薪約12萬，台北市長柯文哲表示，「我佛慈悲」。聯合報系資料照

行政院發言人丁怡銘去年11月因台北冠軍牛肉麵事件下台，今日被爆出3月悄悄重回行政院，擔任有給職顧問，月薪約12萬元，台北市長柯文哲今被問到時僅表示，「我佛慈悲」。

丁怡銘去年11月在行政院記者會中，指台北市冠軍牛肉麵節店家「皇家傳承」使用萊牛，並暗酸負責頒獎的台北市副市長黃珊珊，沒想到遭冠軍店家打臉，事後雖道歉並購買該店牛肉麵，卻又延伸買麵打行政院統編事件，最終在當月15日請辭下台。

但今日卻爆出丁在3月時已悄悄回鍋行政院擔任有給職顧問，月薪約12萬元。柯文哲今下午出席第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮時，針對丁重回行政院一事，僅回答，「我佛慈悲」。

事實上，該場頒獎典禮也邀請衛福部長陳時中，但陳時中下午2時已到場，下午3時許離開，10分鐘後柯文哲就抵達現場，由於柯文哲妻子陳佩琪日前與陳時中槓上，外界質疑是否有意錯開，柯文哲表示，這是別人安排的活動，「我準時啊！」

另外，兼任民眾黨主席的柯文哲，決定未來讓地方黨部一定層級以上的幹部，不得有雙重黨籍的身分，避免未來在資源分配、組織規畫等工作時會有疑慮，柯文哲今說，一般黨員有雙重黨籍沒問題，但幹部就會很奇怪，當主委卻又有另一個黨很怪。

柯文哲 行政院 丁怡銘

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