與環團「大和解」 馬英九重返濕地：執政者應勇於承擔責任

前總統馬英九今天重返彰化濕地，十年前因環保團體及在地居民反對設國光石化，馬英九停了國光石化，馬英九說，現在他看到濕地被保留下來後，發揮的觀光效應，而護藻礁8月28就要公投了，執政當局要改變措施並非來不及，就看他們有沒有勇於承擔的智慧了。

馬英九說，美國前總統杜魯門有一句名言「責任到我為止」，要勇於承擔責任，本月22日國光石化撤案滿十周年，本地團體邀請他重返濕地，看看因沒建國光石化產生什麼效果，也讓他覺得十年前這樣做是對的，十年後還是認為是對的，他沒有把責任推給前朝，國光石化並不是他開始做的，但是他把國光石化停了。

馬英九說，決定停了國光石化前，過程中他和環保團體有很多互動，他記得在一個餐會中他被罵，甚至還被禁止發言，也讓他看到在地人對這塊土地的珍惜和熱愛，不論是國光石化或桃園大潭天然氣接收站的開發，並非沒有替代方案。

環團人士今天與馬英九十年後的再相聚，馬英九和前彰化縣環保聯盟理事長蔡嘉陽、總幹事施月英、台北市議員羅智強等人一起坐牛車，重返彰化濕地，十年前反國光石化設場時，即是蔡嘉陽邀請當時的總統馬英九親自到芳苑濕地看看，並為馬英九解說為何要反國光。

蔡嘉陽說，建國光石化和現今中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站的開發過程都很像，是會破壞重要生態資源，政府的決策應該要更宏觀，才能為台灣的永續環境做出交代，環保團體雖也有向總統蔡英文提出停建建議，但蔡英文似乎沒有像當年馬英九的果斷，他相信一定還有更適合的地點蓋天然氣接收站，一定還有替代方案，政府不能因為短期的2025目標，卻破壞了台灣千萬年的自然生態資源，政府一個重大的決策，影響將會非常深遠。