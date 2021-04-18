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獨／朱立倫與陳其邁同台做公益 不涉黨內紛爭續固2022

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席選戰白熱化，被點名競選者之一的前主席朱立倫近年做公益行遍全台，明天將南下與高雄市政府社會局合作，預計將與市長陳其邁與藍營議員同台，這也是在與台北市長柯文哲同台後，首度與非藍營執政縣市長同台；對於敏感時機與綠營同台，朱陣營認為，「公益活動本來就不應該分黨派」，強調黨內不應將過多的心力放在黨內競爭。

由朱立倫創辦的「銀光未來創新協會」明天將在高雄仁愛之家，捐贈互動式QR Code守護貼紙，陳其邁親自出席，在國民黨選戰的當下格外引發注目。不過，朱陣營認為，雖然高雄不是藍營的執政縣市，但不應沒有執政，或黨內選舉敏感，就跳過對高雄長輩們的照顧，所以仍然依年度計畫進行全台各縣市合作。

「銀光未來創新協會」去年底開始則在嘉義市、台北市等地跟社會局合作推動，兩地首長黃敏惠、柯文哲皆出席。也曾與綠營執政縣市桃園在復興區合作，當時由社會局專門委員出席代表。即便過去黨主席江啟臣曾陷入「藍白合」風波，但朱陣營仍認為，「公益活動本來就不應該分黨派」。

朱立倫在農曆年後首度露面，就是以其創立的「銀光未來創新協會」公益之名，展開下鄉行程，而後3月底前往台東拜會縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立等地方要角，4月初前往新竹做公益也有與縣長楊文科陪同。

據了解，除了上午公開活動之外，朱立倫明天將整天都在高雄拜會，對象包含黨團成員與黨內地方要角；而接下來朱立倫下一站將前進屏東縣，還要前往過去同僚國民黨前秘書長李四川家鄉小琉球，希望為藍營2022年選戰穩住陣腳。

朱營強調，朱陣營對於黨內近期一些作法頗感憂心，該人士表示，黨內不應將過多的心力放在黨內競爭，而忽略各地的整建布局、一般民眾的觀感，像包括高雄基層及議會的焦慮感，要有人趕快來整軍作戰。朱立倫這些公益舉動、私下的整合，刻意避開黨內紛爭，已有提前為主席選舉後的2022布局做打算，希望爭取所有民眾對藍營的支持。

朱立倫 陳其邁 國民黨

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